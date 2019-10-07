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Брюссель запросил у Facebook информацию о рисках криптовалюты Libra

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Брюссель хочет получить от американской технологической компании Facebook Inc информацию о финансовых рисках, связанных с проектом создания криптовалюты Libra.

Еврокомиссия попросила Facebook и созданную компанией организацию Libra Association ответить на ряд вопросов, касающихся финансовой стабильности, отмывания денег и рисков, связанных с безопасностью данных, пишет Financial Times.

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Еврокомиссар по вопросам финансовых услуг Валдис Домбровскис пытается установить нормы регулирования подобных Libra проектов в ЕС и определить, допустимо ли использование криптовалюты Facebook на территории блока, и направленный компании запрос является частью его усилий.

Facebook также сталкивается с растущим давлением чиновников, которые хотят, чтобы компания объяснила регуляторам, как она планирует выпустить криптовалюту, которой смогут пользоваться 2,4 млрд пользователей Facebook.

В прошлом месяце компания отвечала на вопросы 26 представителей центральных банков в рамках первой крупной встречи Facebook с регуляторами.

Пока что самым существенным ударом для Libra стало решение PayPal - одного из основателей проекта - отказаться от участия в нем. По словам одного из источников FT, руководство PayPal считает, что Facebook делает недостаточно для того, чтобы развеять опасения регуляторов, особенно касающиеся отмывания денег.

ЕС Libra Facebook

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