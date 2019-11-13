Facebook ввел собственную систему электронных платежей

Пока Facebook Pay будет действовать только в США

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Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Компания Facebook запустила систему электронных платежей Facebook Pay, которая будет действовать в одноименной соцсети, ее мессенджере, Instagram и в WhatsApp, говорится в блоге компании.

Сервис стартовал в США для Facebook и мессендежра для оплаты покупок в игровых приложениях и в отдельных компаниях на Facebook Marketplace, покупки билетов на мероприятия, переводов между пользователями и сбора пожертвований. Со временем компания планирует расширить географию сервиса и разрешить его использование в Instagram и WhatsApp.

Запустить Facebook Pay можно через настройки в приложении или на сайте соцсети. Компания рекомендует при этом выбрать предпочтительный метод оплаты, чтобы впоследствии не вводить всякий раз все реквизиты заново. Система поддерживает большинство кредитных и дебетовых карт и PayPal.

В Facebook напомнили, что пользователи совершают платежи через его приложения с 2007 года, а с запуска системы сбора пожертвований в 2015 году через эту платформу было собрано больше $2 млрд. Система Facebook Pay упростит платежи, сделает их более доступными и гарантирует их безопасность и защиту информации, связанной с банковскими картами и счетами пользователей, пообещали в компании.