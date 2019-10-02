Генсек ОПЕК: "Если вы санкционируете нефтедобывающую страну, вы санкционируете мировое сообщество"

Мохаммед Баркиндо рассказал об энергетических диалогах и о позиции ОПЕК в отношении геополитических событий, "взрывающих" нефтяные рынки

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо Фото: Пресс-служба ОПЕК

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Сотрудничество ОПЕК и стран, не входящих в картель - главным образом России, - длится уже три года. За это время на нефтяном рынке произошли катаклизмы, грозившие как расколом внутри ОПЕК, так и судьбе соглашения об ограничении нефтедобычи для достижения балансировки рынка ОПЕК+. О том, как принимаются решения, и о позиции ОПЕК в отношении геополитических событий, "взрывающих" нефтяные рынки, в интервью "Интерфаксу" на полях XVI Ежегодного заседания Валдайского клуба в Сочи рассказал генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

- В последние недели наблюдалась нестабильная геополитическая ситуация в Персидском заливе. Эксперты говорят, что это может привести к дефициту легкой нефти на рынке. Что вы думаете об этом? Обсуждается ли увеличение добычи другими странами-членами ОПЕК+?

- Мир нуждается в мире. Мир нуждается в стабильности. Мы, ОПЕК, работая с партнерами, не входящими в организацию, такими как Российская Федерация, стремимся поддерживать стабильность на мировом рынке на устойчивой основе. Потому что это то, что нужно производителям, это то, что нужно потребителям. Но мы также работаем в сфере, где другие факторы - вне спроса и предложения - иногда влияют на нашу работу. Все, что мы можем сделать как неполитическая организация - это продолжать убеждать наших лидеров, дать уверенность, что ситуация не ухудшится до такой степени, что мы не сможем принимать решения в их интересах.

- В Абу-Даби Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) принял решение о доведении исполнения сделки о сокращении добычи нефти до 100% теми странами, которые не выполняют свои обязательства. Какие страны, кроме Ирака и Нигерии, обещали это сделать? Какова была цель этого решения?

- Я хочу сразу подчеркнуть, что встреча в Абу-Даби в прошлом месяце была встречей мониторингового комитета на уровне министров, который контролирует выполнение корректировок добычи производителями нефти. Это не орган, принимающий решения, поэтому никаких решений принято не было. Мы рассмотрели уровни соответствия, показатели каждой участвующей страны и пришли к выводу, что уровень соответствия превысил 100%, он составлял около 136%, что заслуживает высокой оценки.

С момента начала действия декларации о сотрудничестве в январе 2017 года и до настоящего времени уровень эффективности или соответствия был в среднем выше 100%. Это очень позитивные новости. Это также свидетельствует о неизменной приверженности всех стран-участниц сделки делать все необходимое, чтобы не позволить запасам вернуться на прежние уровни. Мы не позволяем рынку, если хотите, выйти из равновесия из-за движения уровней запасов.

Мы будем продолжать следить за развитием рынка, и мы получили высокий уровень заверений участвующих в сделке стран ОПЕК+ в том, что они будут продолжать выполнять свои обязательства.

- Какой объём сокращения добычи вы ожидаете в результате такой рекомендации? В целом, по вашему мнению, нуждается ли мировой нефтяной рынок в сокращении добычи после инцидента в Саудовской Аравии?

- Как я уже сказал, уровень соответствия обязательствам августовских показателей составил 136%, что означает, что мы сокращаем гораздо больше, чем на 1,2 млн баррелей в сутки, которых в июле этого года мы договорились придерживаться до конца марта 2020 года.

Инцидент в Саудовской Аравии был шоком для всех нас, для мирового сообщества, и мы рады, что это всё позади, они полностью восстановили поставки нефти до уровней, которые были до атак.

Текущая либерализация рынка - это непрерывный процесс. Мы никогда не объявляли, что миссия выполнена, потому что есть ряд переменных в уравнении, они постоянно находятся в движении и не находятся под нашим контролем. Но работая вместе с Российской Федерацией и другими странами, не являющимися производителями ОПЕК, мы продемонстрировали, вне всякого сомнения, нашу совместную общую решимость обеспечить сохранение этой относительной стабильности.

- Вы также говорили в Абу-Даби, что JMMC собирался обсудить прогноз нефтяного рынка на 2020 год. Какие основные тенденции вы обсуждали с точки зрения спроса и предложения, какие основные выводы сделали?

- Мы обсуждали в Абу-Даби не только прогнозы спроса и предложения, но мы также рассмотрели различные другие прогнозы на 2020 год, и это предварительные прогнозы. Когда мы войдем в четвертый квартал и к нашей конференции в декабре картина 2020 года будет намного яснее. Надеемся, что в декабре мы сможем взглянуть на это целостно, имея в своем распоряжении все имеющиеся данные и различные прогнозы вторичных источников, и принять соответствующие решения.

- Недавно страны ОПЕК+ обсуждали возможное изменение метрик запасов. Возможно ли, что приведение уровня запасов к уровню 2010-2014 годов вызовет необходимость еще большего сокращения добычи нефти?

- У нас были внутренние обсуждения разнообразных метрик для оценки баланса рынка. Мы использовали пятилетнее среднее значение. В дополнение к этому мы сравниваем пятилетний средний уровень запасов с другими метриками, включая 2010-2014 годы. Но на данный момент это делается для сравнительного анализа, а не для принятия каких-либо решений.

- Ранее страны, находящиеся под санкциями США, такие как Иран и Венесуэла, пытались поставить на обсуждение ОПЕК вопрос осуждения санкций. Их просьба не была удовлетворена ОПЕК, а Иран обвинил картель в политической вовлеченности и предсказал конец организации. Какие меры могли бы, по вашему мнению, противостоять этому?

- Я не могу вспомнить, как вы говорите, чтобы эти страны именно критиковали ОПЕК. Напротив, мы высказали мнение, что санкции искажают рынки. Санкции в принципе контрпродуктивны. Поскольку нефть принадлежит не только странам-производителям, но и странам-потребителям, то если вы санкционируете нефтедобывающую страну и нацеливаетесь на ее нефть, вы санкционируете мировое сообщество, а не только эту страну. Мы, ОПЕК, не являемся политической организацией, но мы знаем, что эти санкции не работают, они искажают рынки и что они никому не нужны. Мы продолжим призывать наших политических лидеров сделать все возможное, чтобы минимизировать политическую напряженность, продолжать изолировать ОПЕК от геополитики, а также деполитизировать нефть.

- В июле была принята новая хартия ОПЕК+. Какие страны уже окончательно ее ратифицировали? Когда все страны ОПЕК+, в особенности Россия и Саудовская Аравия, как ключевые игроки рынка, завершат ратификацию?

- Хартия о сотрудничестве была подписана всеми 24 странами в Декларации о сотрудничестве 2 июля. Для нас есть готовая хартия. Сейчас мы проводим консультации по программе работы по хартии, и, надеюсь, в своё время состоится первое министерское заседание по этому поводу. Подписавшие хартию страны отправили ее в свои столицы, чтобы она прошла процессы внутренних согласований. Каждая страна имеет свои внутренние процессы.

- Вы призывали нефтедобывающие страны к диалогу с потребителями нефти. В каком формате вы видите этот диалог? Как он может быть формализован?

- В настоящее время у ОПЕК уже есть энергетические диалоги. У нас есть энергетический диалог ОПЕК-Китай. У нас есть энергетический диалог между ОПЕК и Индией, диалог ОПЕК-ЕС. Это все основные энергопотребляющие страны мира.

Мы, как производители нефти, заинтересованы в обеспечении того, чтобы нефть в обозримом будущем могла конкурировать с другими источниками энергии. Поэтому мы хотели бы, чтобы потребители по-прежнему были абсолютно уверены в нашей способности оставаться надежными поставщиками нефти.

Кроме того, в условиях перехода к альтернативным источникам энергии будущее нефти постоянно подвергается сомнению. Нам необходимо вести этот диалог со странами-потребителями, чтобы заверить их в безопасности поставок, прийти к выводам и, возможно, принять с ними решения о том, как улучшить экологические характеристики нефти, как добиться "обезуглероживания" нефти. У нас много общего, и через эти разные диалоги мы обнаружили, что мы все в одной лодке.

- У вас хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Собираетесь ли вы встретиться с ним и что планируете обсудить?

- Я думаю, что вы должны задать этот вопрос Кремлю, они принимают решение и организуют его встречи. Я с нетерпением жду встречи с ним на Российской энергетической неделе в Москве. Мы считаем Российскую энергетическую неделю чрезвычайно важной для ОПЕК - мы были участниками и намерены продолжать участвовать в ней, и мы продолжаем ценить лидерство, которое президент Владимир Путин обеспечивает не только на мировой энергетической арене, но и во всем мире. Благодаря ему наши отношения с Российской Федерацией крепли в последние несколько лет, и мы с нетерпением ждем продолжения этих отношений.