Путин подписал закон о крабовых аукционах

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду подписал закон о введении в РФ крабовых аукционов.

Предполагается сформировать 36 лотов начальной стоимостью 300-400 млн рублей за лот. При этом Росрыболовство ожидает, что они будут проданы гораздо дороже, так как доходы в бюджет только в 2019 году заложены на уровне 40,9 млрд рублей.

Закон, инициированный правительством, предусматривает распределение 50% объема квот на добычу крабов путем проведения аукциона в электронной форме. В документе содержится подробное описание процедуры проведения аукциона.

Квоты на добычу крабов в инвестиционных целях для промышленного и прибрежного рыболовства будут распределяться как между юридическими лицами, так и индивидуальными предпринимателями (ИП). При этом юрлица и ИП должны быть зарегистрированы в прибрежном субъекте РФ, относящемся к рыбохозяйственному бассейну, в котором выделена квота.

В законе прописывается срок инвестиционных соглашений, которые заключаются по результатам проведения аукционов: не более пяти лет. До истечения этого срока победители крабовых аукционов должны будут "реализовать проекты по строительству объектов на территории РФ". Как сообщил "Интерфаксу" глава Росрыболовства Илья Шестаков, речь идет о строительстве судов-краболовов длиной свыше 50 метров. Других технических характеристик не предусмотрено. "В рамках тех предложений, что мы вносим, планируется закрепить только суда-краболовы. Мы не планируем и не видим необходимости расширять этот перечень", - уточнил он. Росрыболовство в случае обнаружения нарушений в рамках исполнения договоров сможет приостанавливать действие разрешения на вылов краба до вступления в силу соответствующего судебного решения.

Квоты будут закрепляться на 15 лет. В случае проведения аукциона до 1 ноября срок закрепления квоты будет исчисляться с 1 января следующего года, после 1 ноября - с 1 января второго года, следующего за годом проведения аукциона.

По расчетам Росрыболовства, начальная цена лота по крабовым аукционам будет составлять 300-400 млн рублей, при этом будет сформировано порядка 36 лотов. "Это начальная стоимость, чтобы все могли участвовать, от нее же еще зависит внесение залога для проведения аукциона. Такая начальная цена для того, чтобы не было завышенного значения стоимости и чтобы не было такого, что кто-то не смог принять участия только потому, что надо большую гарантию обеспечительную", - пояснил И.Шестаков "Интерфаксу". По его словам, ведомство ожидает, что лоты будут проданы дороже.

Ранее сообщалось, что в бюджет РФ на 2019 год от проведения крабовых аукционов уже заложен доход в размере 40,9 млрд рублей, в 2020 году - 41 млрд рублей.