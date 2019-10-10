Набиуллина предложила ужесточить наказание за киберпреступления

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Банк России обсудит с участниками рынка ужесточение ответственности за киберпреступления, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме Finopolis 2019.

Она отметила рост угрозы кибербезопасности и назвала его оборотной стороной развития финансовых технологий.

Ранее на Finopolis ужесточить наказание за такие преступления предложил президент - председатель правления Сбербанка России Герман Греф. Он обратил внимание, несколько наказания за фишинг, скимминг, ddos-атаки отличаются в России и в других странах.

Греф также прокомментировал последнюю утечку данных 5000 клиентов Сбербанка и посетовал, что несмотря на сильную защиту данных снаружи банку не удалось защититься изнутри, от злонамеренных сотрудников.