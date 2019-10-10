Сбербанк после утечки данных изменит систему защиты от собственных сотрудников

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Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк России после утечки данных существенно изменит систему защиты от внутренних проникновений в систему, сообщил глава Сбербанка Герман Греф на форуме Finopolis 2019.

"Мы строили очень сильную защиту снаружи и мы считаем, что мы ее построили. Я думаю, что она соответствует у нас лучшим мировым практикам. Но всегда, конечно, самая большая проблема - это уязвимость изнутри, когда сотрудники, которые должны защищать, они создают систему, они, конечно же, знают все уязвимости, они могут ими воспользоваться. Сейчас перед нами встала совершенно другая задача - как защититься от этого", - сказал Греф.

По его словам, это, "к сожалению, в мире, наверное, самая большая проблема". "Утечки бывают даже из таких организаций, как ЦРУ", - отметил Греф. По его мнению, с угрозами надо бороться совместно участникам рынка, регулятору, сотовым операторам и другим сторонам процесса. По мнению топ-менеджера, Сбербанк как крупнейший банк должен быть активным участником этого процесса.

"Мы уже собрали участников рынка и дали всем информацию о том, что произошло. Мы первые вынесли эту информацию на рынок и показали механизм. И как только мы завершим полностью расследование инцидента, мы обязательно соберемся со всеми коллегами и поделимся всеми деталями", - отметил Греф.

На прошлой неделе стало известно об утечке в открытый доступ данных о владельцах кредитных карт Сбербанка. Первоначально банк сообщил о 200 скомпрометированных картах, потом их число выросло до 5 тыс. Все карты были перевыпущены, сообщил банк.

Сбербанк также сообщил, что служба безопасности банка вместе с правоохранительными органами 4 октября обнаружила сотрудника банка 1991 года рождения - руководителя сектора одного из бизнес-подразделений банка, который имел доступ к базам данных и который попытался украсть клиентскую информацию в корыстных целях.