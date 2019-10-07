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В Сбербанке заявили о 5000 жертвах утечки данных

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Сотрудник Сбербанка продал 5000 учетных записей кредитных карт уральского отделения, сообщает в понедельник пресс-служба банка.

Ранее сообщалось об утечке данных о 200 держателях кредитных карт.

Отмечается, что "значительное количество являются устаревшими и неактивными". Злоумышленник продал данные в теневом интернете несколькими траншами.

Глава Сбербанка Герман Греф уже принес извинения 200 клиентам, чьи персональные данные попали в интернет, а также всем клиентам банка за доставленные переживания. "Мы сделали серьезные выводы и кардинально усиливаем контроль доступа к работе наших систем сотрудников банка, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора", - приводятся слова Грефа в сообщении банка.

Сбербанк в ходе расследования выяснил, что преступник - руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка, который имел доступ к базам данных и попытался похитить клиентскую информацию. Он уже дал признательные показания.

Банк также начал проверку информации об утечке персональных данных 60 миллионов клиентов, о которой в четверг написала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на компанию DeviceLock. Позднее представитель кредитной организации сообщил, что не подтверждает ее и считает некорректной.

Сбербанк

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