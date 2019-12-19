Расследованием киберпреступлений в СКР займется спецотдел

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Следственный комитет России (СКР) создал спецподразделение по расследованию преступлений в компьютерной сфере, в связи с ростом их числа в РФ в последние годы, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Председателем СКР подписан приказ о создании в составе Главного следственного управления нового подразделения - отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в четверг в "Интерфакс".

В нем отмечается, что следователи этого отдела будут специализироваться на расследовании указанной категории преступлений, "отличающихся особой спецификой".

"Мониторинг состояния преступности свидетельствует о значительном увеличении в последние годы количества преступлений, совершенных с использованием

информационно-телекоммуникационных технологий и в сфере компьютерной информации. Так, в 2018 году было совершено свыше 170 тыс. таких преступлений, а за три квартала текущего года их количество составило более чем 200 тыс. по всей стране", - говорится в пресс-релизе.

По данным СКР, расследование киберпреступлений представляет особую сложность, что обусловливается не только их спецификой и неочевидностью, "но и присущим им межрегиональным и международным характером".

В ведомстве добавили, что глава СКР Александр Бастрыкин провел с заведующей кафедрой судебных экспертиз МГЮА имени Кутафина Еленой Россинской встречу, на которой были обсуждены вопросы подготовки специалистов по расследованию киберпреступлений.