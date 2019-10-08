ВТБ вслед за рядом крупных банков перестал принимать вклады в евро

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - ВТБ с 8 октября вслед за другими крупными банками прекратил прием вкладов в евро, его клиентам будут доступны только накопительные и текущие счета в евро, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Банк принял это решение, "следуя текущим рыночным трендам" и "одним из последних крупных игроков", отметила компания.

По уже открытым вкладам в евро банк намерен продолжить выполнять все обязательства согласно условиям и сроку договора. "Клиентам по-прежнему доступна возможность открытия счета, оформления карты и хранения средств на накопительном счету в евро. Комиссию за обслуживание по ним банк в настоящее время не взимает", - говорится в сообщении. Предполагается, что депозитов в других валютах изменения не коснутся.

Сбербанк прекратил прием вкладов в евро с 19 сентября текущего года в связи с оптимизацией линейки вкладов. Для клиентов остается доступным счет в евро со ставкой 0,01%.

Перестали принимать вклады в евро также Альфа-банк, "Открытие", Райффайзенбанк, Росбанк, Ситибанк.

Возможность открыть вклад в европейской валюте пока остается у клиентов Газпромбанка, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Юникредит банка, Московского кредитного банка, Совкомбанка и ряда других.

Банк России ранее в обзоре рисков финансовых рынков осветил вопрос отрицательных ставок по валютным депозитам. При размещении средств в европейские активы высокого качества российские банки сталкиваются с отрицательными ставками, при этом привлечение клиентских средств в евро российскими банками не может осуществляться по отрицательным ставкам в силу отсутствия такой возможности в гражданском законодательстве, отмечал регулятор. Из-за этого российские банки могут получать отрицательную маржу.

Крупные российские банки выступили с предложением предоставить кредитным организациям возможность устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным депозитам, ЦБ изучает масштаб этой проблемы. Позднее первый зампред Банка России Сергей Швецов пояснил, что в первую очередь обсуждается возможность введения отрицательных ставок по депозитам юрлиц, распространение такой возможности на вклады физлиц не обсуждается.