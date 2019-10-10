Набиуллина допустила пересмотр прогноза по инфляции

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Банк России может понизить прогноз по инфляции на 2019 год с нынешних 4-4,5%, поскольку пока инфляция складывается ниже ожидаемой, заявила в кулуарах форума Finopolis председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Обновленный прогноз будет опубликован после того, как его уточнит совет директоров ЦБ, ближайшее заседание совета состоится 25 октября.

"Один из значимых факторов - это динамика бюджетных расходов. Мы действительно изначально в прогноз закладывали нейтральный характер бюджетной политики. По существу бюджетная политика оказалась сдерживающей, и для нас сейчас уже важен прогноз на следующий год, потому что на инфляцию этого года своими решениями по денежно-кредитной политике мы в меньшей степени уже можем повлиять. Наши решения действуют с лагом. Для нас очень важно соответствующее понимание того, как будут осуществляться бюджетные расходы в следующем году", - отметила глава ЦБ.

"На инфляцию влияют и другие факторы, в том числе и динамика цен на продовольствие, которую мы видели. Мы видим, что там не просто смешанная сезонность, но в целом более длительное было снижение цен на плодоовощную продукцию. Надо понять, насколько это факторы постоянные и временные. Динамика курса. По сути, многие дезинфляционные риски, которые были, они материализовались, а проинфляционные риски не материализовались, мы о них всегда говорим. Это будет как раз предметом обсуждения, предметом анализа на совете директоров. Детально будем обсуждать и принимать соответствующее решение", - заключила Набиуллина.

По данным Росстата, на 7 октября годовая инфляция замедлилась до 3,9%.

В августе Минэкономразвития резко понизило прогноз по инфляции на 2019 год до 3,8% с 4,3% и еще резче на 2020 год - сразу до 3% с 3,8%. В начале октября ведомство сообщило,что допускает торможение инфляции по итогам года до 3,2%, еще больше разойдясь с прогнозом ЦБ.

ЦБ в начале сентября более осторожно понизил прогноз инфляции на 2019 года лишь до 4-4,5% с 4,2-4,7%.