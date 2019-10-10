ЦБ вгляделся в инфляцию. Обобщение

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах конференции Finopolis в Сочи сделала несколько "голубиных" заявлений, после которых аналитики массово пересмотрели свои ожидания от следующего заседания совета директоров ЦБ. До него еще две недели, но теперь рынок не сомневается: на фоне нитевидного пульса инфляции регулятору придется снижать и свой прогноз на год, и ключевую ставку.

Быстрое смягчение

Инфляция в России в годовом выражении на 7 октября, исходя из данных Росстата, замедлилась до 3,9%. Минэкономразвития в августе резко понизило прогноз по инфляции на 2019 год - с 4,3% до 3,8%. При этом в начале сентября министерство допустило, что инфляция по итогам 2019 года может быть ниже и нового прогноза и составить 3,6-3,8%, а в начале октября сделало еще более радикальный прогноз, понизив ожидания на 2019 год до 3,2%.

ЦБ в начале сентября более осторожно понизил прогноз инфляции на 2019 года лишь до 4-4,5% с 4,2-4,7%. Таким образом, расхождение между прогнозами ЦБ и Минэкономразвития за несколько месяцев до конца года приблизилось к 1 процентному пункту.

В четверг Набиуллина заявила, что текущая ситуация с инфляцией и тренды в ней, скорее всего, позволят Банку России быстрее смягчать денежно-кредитную политику, чем он предполагал раньше.

Она напомнила, что регулятор каждый раз при принятии решения по ключевой ставке "реально обсуждает последние тенденции", уточняет видение будущих тенденций. Так же будет и на заседании совета директоров по ставке в октябре (оно запланировано на 25 октября). При этом, хотя заседание будет не опорным, Банк России опубликует уточненный прогноз основных макроэкономических показателей.

"Что мы в этот раз сделаем? Хотя у нас заседание не опорное, мы в виде исключения опубликуем уточненный прогноз. Почему? Потому что одновременно готовятся у нас основные направления денежно-кредитной политики, мы их представляем в Думу, обсуждаем и там рассматриваем, в том числе уточненный прогноз, и будем его уточнять по технологии работы над основными направлениями. Естественно, поделимся с рынком нашими уточненными видениями по прогнозу. Будем оценивать проинфляционные и дезинфляционные факторы", - отметила председатель ЦБ.

Набиуллина не стала давать сигналов о дальнейшем масштабе снижения ключевой ставки. "Мы рассматриваем разные варианты, я могу сказать. Сейчас говорить о том, конкретно, насколько будет снижена ставка, я бы воздержалась", - ответила она на вопрос, можно ли из выше сделанных заявлений сделать вывод, что основным вариантом является еще два снижения ключевой ставки для конца текущего года.

Нельзя недооценивать бюджет

ЦБ может понизить прогноз по инфляции на 2019 год с нынешних 4-4,5%, сказала Набиуллина, отметив влияние фактора бюджетных расходов.

"Действительно, инфляция сейчас складывается ниже, чем наши прогнозы. Мы будем уточнять в сторону снижения прогноз по инфляции до конца года. Мы его опубликуем соответственно, когда у нас будет совет директоров (ближайший - 25 октября - ИФ). Проведем анализ факторов, которые повлияли на большее снижение инфляции, чем мы рассчитывали", - сообщила глава ЦБ.

"Один из значимых факторов - это динамика бюджетных расходов. Мы действительно изначально в прогноз закладывали нейтральный характер бюджетной политики. По существу бюджетная политика оказалась сдерживающей, и для нас сейчас уже важен прогноз на следующий год, потому что на инфляцию этого года своими решениями по денежно-кредитной политике мы в меньшей степени уже можем повлиять. Наши решения действуют с лагом. Для нас очень важно соответствующее понимание того, как будут осуществляться бюджетные расходы в следующем году", - отметила Набиуллина.

Бюджет - не единственный фактор, влияющий на замедление темпов инфляции, сказала глава ЦБ. "На инфляцию влияют и другие факторы, в том числе и динамика цен на продовольствие, которую мы видели. Мы видим, что там не просто смещенная сезонность, но в целом более длительное было снижение цен на плодоовощную продукцию. Надо понять, насколько это факторы постоянные и временные. Динамика курса. По сути, многие дезинфляционные риски, которые были, они материализовались, а проинфляционные риски не материализовались, мы о них всегда говорим. Это будет как раз предметом обсуждения, предметом анализа на совете директоров", - заключила Набиуллина.

При принятии решений в области денежно-кредитной политики ЦБ также рассматривает внешние факторы. "Мы, безусловно, оцениваем глобальные тенденции, которые сказываются на российской экономике, на российской финансовой системе, курсе рубля и так далее. Мы видим, и эта тенденция, к сожалению, подтверждается снижением глобальных темпов экономического роста, прежде всего, связанного со спорами в международной торговле. Многие банки смягчают денежно-кредитную политику. Мы это учитываем, когда принимаем решения по денежно-кредитной политике", - отметила Набиуллина.

Сигнал дошел

Аналитики после слов главы ЦБ обновили свои прогнозы по ставке.

"Следом за непривычно "голубиными" комментариями председателя Центробанка мы снижаем наш ориентир по ключевой ставке на конец года с 6,75% до 6,5%, подразумевая два снижения по 25 базисных пунктов - в октябре и декабре. Ставка 2020 года также должна сместиться к нижней границе диапазона нейтральной ставки 6-7%", - написали аналитики ING, сей обзор озаглавлен "Банк России капитулирует перед слабой инфляцией".

"Ранее мы неоднократно отмечали, что текущая конъюнктура инфляционных процессов дает регулятору достаточно места для активного снижения ставок в ближайшей перспективе. Наш прогноз по ключевой ставке на конец 2019 года находился на уровнях 6,5-6,75% и предполагал снижение ставки до конца года как минимум один раз. Тем не менее, сегодняшние комментарии ЦБ позволяют несколько изменить свои оценки", - говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича.

"Сигналы Банка России дают нам возможность почти не сомневаться в том, что на октябрьском заседании регулятор снизит ставку как минимум на 25 б.п. - до уровня 6,75%. Более того, мы видим определенный рост вероятности того, что ключевая ставка в октябре может быть снижена сразу на 50 б.п. Заметим, что снижение ставки до уровня 6,5% 25 октября в данный момент не является нашим базовым сценарием. В свою очередь, появление вероятности снижения на 50 б.п. уже в октябре транслируется в предположение о том, что в декабре ключевая ставка может быть снижена еще на 25 б.п. Такое развитие событий в плоскости смягчения монетарной политики регулятора фактически будет иметь весьма агрессивный характер. В результате в зависимости от итогов октябрьского заседания ЦБ РФ мы можем расширить диапазон наших ожиданий по ставке на конец года до уровней 6,25-6,75%", - сказано в комментарии БКС.

"Это уже новый поворот! Это сигнал, что ставка может быть снижена сразу на 50 б.п.", - прокомментировал в своем телеграмм-канале директор аналитического департамента "Локо-Инвеста", экс-глава департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов.

"Теперь (после комментариев главы ЦБ - ИФ) мы ожидаем снижение на 25 базисных пунктов в октябре вдобавок к снижению на 25 б.п. в декабре (до 6,5% - ИФ)", - говорится в комментарии аналитиков "ВТБ Капитала".