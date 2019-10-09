Годовая инфляция в России впервые замедлилась ниже целевого показателя

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В России за неделю с 1 по 7 октября инфляция была нулевой третью неделю подряд, сообщил Росстат. Годовая инфляция на 7 октября замедлилась до 3,9% с 4% на конец сентября и впервые с декабря 2018 года была ниже целевого показателя в 4%.

Последний раз годовая инфляция была ниже целевого уровня в 4% в начале декабря 2018 года, после этого все время превышала ее, достигнув максимума в 5,3% в марте, но затем начала снижаться.

Последние три недели Росстат фиксирует нулевую инфляцию, до того три недели подряд сообщал о дефляции по 0,1%. За последние одиннадцать недель инфляция пять раз была нулевой и шесть раз фиксировалась дефляция по 0,1%.

С начала года к 7 октября цены выросли на 2,3%.