Прогноз Минэкономразвития по инфляции еще больше разошелся с прогнозом ЦБ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития допустило торможение инфляции в России по итогам года до 3,2%, следует из опубликованной в пятницу "Карты инфляции". Прогноз ведомства по этому показателю все больше расходится с ожиданиями Банка России.

"Сохранение сезонно сглаженных помесячных темпов прироста цен на уровне последних трех месяцев (0,24 м/м SA) приведет к тому, что инфляция к концу года может замедлиться до 3,2 % год к году", - сказано в документе.

По итогам октября ведомство прогнозирует месячную инфляцию в 0,1-0,2%, годовую - в 3,7-3,8%.

"Текущая инфляционная динамика является отражением слабого потребительского спроса", - отмечает Минэкономразвития.

В конце августа Минэкономразвития резко понизило прогноз по инфляции на 2019 год до 3,8% с 4,3% и еще резче на 2020 год - сразу до 3% с 3,8%.

В начале сентября в обзоре "Картина инфляции" министерство уже допустило, что инфляция по итогам текущего года может быть ниже и нового прогноза и составить 3,6-3,8%.

ЦБ же в начале сентября осторожно понизил прогноз инфляции по итогам 2019 года лишь до 4-4,5% с 4,2-4,7%, сохранив прогноз в 4% на 2020 год.