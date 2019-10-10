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Bloomberg узнал о вероятном запуске подготовки к IPO Saudi Aramco

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров государственной нефтедобывающей компании Saudi Aramco даст отмашку для запуска процесса IPO на следующей неделе, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их сведениям, совет планирует встречу с консультантами примерно на 17 октября. Руководство Saudi Aramco намерено оценить рыночные условия, а также отклик потенциальных якорных инвесторов по результатам роуд-шоу, которое заканчивается на этой неделе, прежде чем окончательно одобрить запуск IPO, говорят собеседники агентства.

Компания может объявить о начале процесса IPO 20 октября, 27 октября опубликовать проспект IPO, а 3 ноября начать роуд-шоу, отмечают источники. Окончательного решения еще не принято, и размещение может быть снова отложено, добавляют они.

Компания собирается разместить около 2% акций по цене, исходя из которых Aramco целиком будет оценена в $2 трлн, говорят источники Bloomberg. Агентство отмечает, что инвесторы могут решить, что это слишком дорого.

Накануне The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на свои источники, что Saudi Aramco готовится опубликовать проспект IPO до конца текущего месяца. Саудовские власти намерены провести IPO Saudi Aramco сначала на местной бирже, а затем на зарубежной площадке, разместив в общей сложности 5% акций госкомпании.

Saudi Aramco Саудовская Аравия

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