В Эр-Рияде возобновили подготовку к IPO Saudi Aramco

Компания начала переговоры с инвестбанками, они могут ускориться к началу 2020 года

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramcо возобновило подготовку к первичному размещению акций (IPO) и начала переговоры с отдельными инвестбанками. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Обсуждение конкретных параметров IPO может ускориться уже до конца 2019 года или в самом начале 2020 года, говорят они.

Саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман аль Сауд хочет провести IPO в Нью-Йорке, хотя его советники предупреждают о рисках юридических сложностей в США, отмечает агентство. Ранее принц говорил, что размещение может пройти в конце 2020 или в начале 2021 года.

Принц впервые заявил о возможности провести IPO Saudi Aramco в январе 2016 года. Полученные за свет этого средства он планировал направить на реформу экономики.

Размещение несколько раз откладывали. После двух лет подготовки и переговоров с банкам, саудовские чиновники заморозили процесс в августе 2018 года. Вместо этого Saudi Aramco купила на $69 млрд акции нефтехимической корпорации Saudi Basic Industries. По словам одного из собеседников Bloomberg, в компании планируют дождаться завершения этой сделки и только потом провести IPO.

В апреле 2019 года Saudi Aramco разместила несколько выпусков еврооблигаций на общую сумму $12 млрд, чтобы привлечь средства на Saudi Basic Industries.