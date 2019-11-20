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Скорректированная квартальная прибыль Qiwi выросла на 62%

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Скорректированная чистая прибыль Qiwi по МСФО в III квартале 2019 года на 62% и составила 1,893 млрд рублей против 1,170 млрд рублей годом ранее. Скорректированная чистая выручка компании выросла 15%,- до 5,993 млрд рублей с 5,230 млрд рублей.

Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал рост скорректированной чистой прибыли на 38,2%, до 1,617 млрд рублей, а рост выручки - на 11,7%, до 5,844 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA увеличилась на 54% - до 2,516 млрд рублей.

Одним из драйверов роста скорректированной чистой прибыли стал рост чистой выручки от платежных сервисов, которая в отчетный период выросла в годовом измерении на 29%, до 5,484 млрд рублей. Чистая прибыль от платежей в III квартале повысилась на 31%, до 3,259 млрд рублей.

Объем платежей за квартал вырос на 32% - до 391,3 млрд рублей.

Проект карт рассрочки "Совесть" остается убыточным, следует из отчета. Убыток сегмента потребительских финансовых услуг, куда входит проект, в отчетный квартал составил 424 млн рублей против 699 млн рублей годом ранее.

Чистая прибыль от операций со средним и малым бизнесом в отчетном периоде составила 156 млн рублей против чистого убытка в 80 млн рублей годом ранее. Получение чистой прибыли в сегменте обусловлено развитием и масштабированием банка "Точка".

Чистый убыток сегмента, связанного с деятельностью Рокетбанка, в III квартале удвоился до 632 млн рублей против 305 млн рублей убытка в аналогичном периоде 2018 года. Это связано с расходами на перевод этих операций непосредственно в группу Qiwi.

В августе 2019 года Qiwi анонсировала продажу Рокетбанка. Тогда совет директоров компании поручил топ-менеджменту изучить возможность частичной или полной продажи Рокетбанка. Согласно финансовому отчету компании за III квартал, Qiwi уже наняла финансового консультанта для изучения этого вопроса.

Qiwi Рокетбанк

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