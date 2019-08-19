В Qiwi задумались о частичной или полной продаже Рокетбанка

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров Qiwi поручил топ-менеджменту компании изучить возможности частичной или полной продажи Рокетбанка, говорится в сообщении Qiwi.

Совет директоров принял решение выделить Рокетбанк в отдельную финтех-компанию.

В сообщении отмечается, что совет директоров пришел к заключению, что бизнес-план Рокетбанка имеет инвестиционный профиль, который "не совместим с риск-аппетитом Qiwi".

Также совет директоров пришел к выводу, что у бизнеса Рокетбанка недостаточно потенциала для взаимодействия с ключевым бизнесом компании. В результате совет директоров дал менеджменту Qiwi указания о проработке возможностей полной или частичной продажи Рокетбанка, поясняется в материалах компании.

Как сообщает Qiwi, в январе 2019 года закончилась миграция клиентов Рокетбанка в Qiwi. За первое полугодие 2019 года Рокетбанк разработал стратегию развития до 2023 года. "Рокетбанк сохраняет дух стартапа и вектор непрерывных инноваций. Такой подход не соответствует инвестиционной стратегии и риск-аппетиту Qiwi", - указано в сообщении.

В нем также говорится, что различные возможности частичного или полного выделения бизнеса Рокетбанка с фокусом на привлечение инвестиций будет прорабатываться в ближайшие месяцы. "Рокетбанк обладает собственной банковской инфраструктурой и продолжит осуществлять свою деятельность как филиал Киви банка", - указывает компания. За второе полугодие 2019 года Рокетбанк собирается привлечь более 150 тыс. новых клиентов.

Qiwi в августе 2017 года провела несколько сделок по приобретению у банка "Открытие" брендов, программного и аппаратного обеспечения "Точки" и Рокетбанка, перечислила за них 700 млн рублей. Окончательные договоренности по этим активам были достигнуты летом 2018 года.