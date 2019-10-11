"Яндекс.Такси" отозвал из ФАС просьбу разрешить покупку активов ГК "Везет"

Стороны поменяли условия сделки, и в ФАС было направлено новое ходатайство

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Сервис "Яндекс.Такси" отозвал ходатайство на покупку активов ГК "Везет", сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Принять решение по сделке служба не успела. Она была должна сделать это до 11 октября.

"Яндекс.Такси" 10 октября подал в ФАС новое ходатайство о покупке активов ГК "Везет" в связи с изменением структуры сделки, сообщили в пресс-службе сервиса. Стороны договорились о купле-продаже большего количества активов группы, в частности, в сделку вошел сервис заказа грузоперевозок "Везет Добро", сказал представитель компании.

В пресс-службе "Везет" отказались от комментария. В ФАС сказали , что новое ходатайство пока не получили.

О намерении купить программное обеспечение и колл-центры группы компаний "Везет", "Яндекс" сообщил в середине июля. Сумму сделки компания не назвала. Предполагалось, что в результате 56,2% акций "Везет" перейдут к "Яндексу", 35% — Uber, около 5,3% — сотрудникам, а акционеры "Везет" получат до 3,6% акций "Яндекс.Такси", а также $71,5 млн при выполнении KPI.

18 июля в ФАС было подано ходатайство об этой сделке.

В сентябре жалобу в ФАС на сделку направил сервис заказа такси Gett. В компании решили, что сделка создаст "непреодолимые барьеры для новых инвестиций в эту отрасль со стороны новых участников" и осложнит развитие существующих проектов. В Get считают, что сделка усилит доминирование "Яндекс.Такси" на рынке и позволит ей увеличивать расценки, увеличивать рабочий день и одновременно снижать доходы водителей, что скажется на безопасности перевозок.

ГК "Везет" была создана в 2017 году в результате объединения бизнесов "Сатурн" и Rutaxi. Она управляет сервисами заказа такси "Везет", "Такси Сатурн", Fasten и Red Taxi. Сервисы доступны в 123 городах России. Сделка по объединению была реализована при поддержке UFG Private Equity, инвестировавшего в сервис около $100 млн. В декабре в ГК "Везёт" инвестировал фонд Almaz Capital. Летом 2018 года Mail.ru Group предоставил ГК "Везет" заем с правом конвертировать его в долю в бизнесе.

В феврале 2018 года "Яндекс.Такси" и Uber объединили бизнесы по онлайн-заказу поездок в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Стороны оценили совместный бизнес более чем в $3,8 млрд. В материалах "Яндекса" сообщалось, что доля интернет-компании в СП составляет 61%, у Uber - 37,96%, еще 1,04% - у сотрудников. Объединенная компания "Яндекс.Такси" и Uber - MLU B.V. - управляет сервисом онлайн-заказа поездок под брендами "Яндекс.Такси", Uber и Yango.