В Госдуме предложили ограничивать число разрешений на такси

Такое право могут получить регионы; агрегаторы такси выступают против: это вызовет рост цен и рост черного рынка

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Александр Старовойтов, зампред комитета по транспорту и строительству, предложил дать право регионам устанавливать предельное количество действующих разрешений на такси. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на его письмо в Совет Федерации.

Депутат считает, что такое ограничение поможет поддержать баланс спроса и предложения и обеспечить достойный заработок таксистам. Он предложил оценивать в каждом регионе, насколько население обеспечено такси. Оптимальным могло бы быть соотношение 30 действующих разрешений на 1000 человек, написал он, ссылаясь на экспертное заключение. Регионам он предложил дать право рассчитывать это ограничение иным способом.

Эти предложения Старовойтов отправил первому зампреду комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Людмиле Боковой. Она возглавляет временную комиссию, которая разрабатывает концепцию регулирования рынка такси. Ее представитель сказал, что соответствующий законопроект уже почти готов и его могут внести в Думу до конца осенней сессии. Он также сказал, что предложения Старовойтова получены и их могут учесть в законопроекте.

Принятие закона об ограничении разрешений на такси по регионам спровоцирует рост нелегальных перевозок, сказал "Ведомостям" представитель "Ситимобила". Он добавил, что в ряде регионов еще нет единого реестра лицензий на таксе. Представитель "Яндекс.Такси" считает, что оно вызовет не только рост черного рынка, где нет контроля за качеством услуг и безопасностью, но и рост цен.

Закон вызовет рост цен на перевозки и снизит прибыли агрегаторов такси, но будет выгоден таксопаркам, считает партнер Deloitte Антон Зыков. Он также предупредил о коррупционных рисках при выборе чиновникам и получателей разрешений на перевозку такси.

В Gett предлагают выдавать лицензии не на машины, а на таксистов. В "Ситимобил" это предложение поддерживают и считают, что нужна система верификации данных о водителе, где можно было бы проверить его права, судимости и наличие противопоказаний для работы по здоровью.

По данным сайта мэрии Москвы, в городе сейчас 49 777 действующих разрешений на такси, еще 85 554 разрешения действуют в Подмосковье. По данным Росстата, в Москве в начале 2019 года жило 12,6 млн человек, в Московской области – 7,6 млн. Если ориентироваться на предложение Старовойтова, то предельное число разрешений для Москвы составило бы 378 000, в области – около 228 000.