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Акции "Яндекса" обрушились на 17,74%

Акции "Яндекса" обрушились на 17,74%
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Акции "Яндекса" в пятницу резко упали в течение часа с начала торгов на бирже Nasdaq, свидетельствуют данные американской биржи.

Стоимость одной акции компании по состоянию на 18:12 по московскому времени составила $29,25, в то время как к моменту закрытия торгов накануне она равнялась $35,56. Таким образом, акции потеряли в цене $6,31.

На "Московской бирже", где также торгуются акции "Яндекса", падение в цене составило 19,38% до 1 876 рублей за акцию на момент 17:53.

Накануне в Госдуме прошло обсуждение законопроекта депутата Антона Горелкина об ограничении 20%-ной доли иностранного владения значимыми интернет-ресурсами, в котором приняли участие представители интернет-компаний, ведомств и экспертное сообщество.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Роскомнадзор концептуально поддержали законопроект, предложив внести в него корректировки, Минкомсвязи РФ высказалась против. Представители компаний, в том числе и гендиректор российского "Яндекса" Елена Бунина, высказали мнение, что подобный механизм регулирования создаст препятствия для привлечения иностранного капитала в Россию.

Проект закона, внесенного в Думу 26 июля депутатом Антоном Горелкиным (фракция "Единая Россия") предусматривает, что "сайт и (или) страница сайта в сети интернет, и (или) информационная система, и (или) программа для электронных вычислительных машин, использование которых предоставляет их владельцу возможность сбора информации о пользователях, находящихся на территории РФ, могут быть признаны значимыми информационными ресурсами для развития в РФ информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также технологий обработки данных".

Основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юрлицо или гражданин РФ, при этом долю иностранного участия в российском юридическом лице предлагается ограничить 20% голосующих акций.

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