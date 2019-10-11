Что произошло за день: пятница, 11 октября

Умер космонавт Алексей Леонов, житель Саратова признался в убийстве ребенка из-за гаража, акции "Яндекса" обрушились на новостях из области законодательства

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии. Норвежский нобелевский комитет отметил усилия Абия Ахмеда Али в урегулировании отношений с Эритреей.

- Умер космонавт Алексей Леонов. Ему было 85 лет, в последние годы он тяжело болел. Прощание с первым человеком, вышедшим в открытый космос, пройдет во вторник на Мемориальном кладбище в Мытищах.

- Житель Саратова признался в убийстве девятилетней девочки. Он рассказал, что самовольно занял чужой гараж и боялся, что проходивший мимо ребенок мог выдать его. Председатель СКР Александр Бастрыкин направил в Саратов криминалистов центрального аппарата ведомства для помощи местному следствию. Детский омбудсмен Анна Кузнецова призвала ужесточить наказание за убийства детей. Глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас на фоне возобновившегося обсуждения смертной казни заявил об отсутствии правовых оснований для ее восстановления.

- Акции "Яндекса" к закрытию торгов на Московской бирже потеряли 18,4%. Цена за бумагу составила 1898 рублей, а в течение торгов откат превышал 20%. Так акции "Яндекса" отреагировали на обсуждение законопроекта депутата Антона Горелкина об ограничении 20%-ной доли иностранного владения значимыми интернет-ресурсами.

- ДНР и ЛНР заявили о срыве Киевом разведения сил в Золотом и Петровском. Ополченцы заявили, что три дня подряд запускали сигнальные ракеты белого цвета в знак готовности к отводу вооружений, но не получали ответа от украинской стороны. Новые условия разведения сил будут обсуждаться 15 октября на встрече контактной группы по Украине.

- Иранский танкер подвергся нападению в Красном море. В МИД Ирана отметили, что судно было атаковано дважды и получило повреждения. Владелец танкера - госкпорорация National Iranian Oil Company сообщила, что речь идет о двух ракетных ударах. После инцидента танкер начал движение в сторону Персидского залива.

- В Демократической республике Конго разбился Ан-72 с россиянами на борту. Сообщается, что в военно-транспортном самолете были четверо членов экипажа и столько же пассажиров, среди них были как военные, так гражданские. Как отмечается, самолет обеспечивал перевозки президента, поэтому пассажирами могли быть трое охранников главы государства и его водитель.