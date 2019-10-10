Минкомсвязи не поддержало законопроект о "значимых информресурсах" в нынешнем виде

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Минкомсвязи подготовило отрицательный отзыв на законопроект депутата Антона Горелкина об ограничении пятой частью доли владения иностранных компаний в значимых информационных ресурсах в интернете.

"Мы говорим, что для того, чтобы продолжить работу, необходимо сначала проработать все риски принятия определенных решений, которые были озвучены. Но на сегодняшний день у министерства отрицательная позиция по данному законопроекту", - заявила начальник регулирования в сфере обработки данных департамента информационной безопасности министерства цифрового развития Айсалу Бадягина в четверг на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике.

Так она ответила на уточняющий вопрос автора инициативы Горелкина, который сообщил, что у него создалось впечатление о том, что министерство направило не отрицательный отзыв, но считает, что документ требует доработки.

В ходе заседания Бадягина сообщила, что законопроектом предусмотрено возложение дополнительных полномочий на Роскомнадзор и на правительство для определения, является ли ресурс значимым или нет. "Нам кажется, это будет выделение штатных единиц для отслеживания соблюдения требований", - сказала она.

Она отметила, что "при этом финансово-экономическое обоснование законопроекта содержит положения, что дополнительного финансирования не потребуется".

Представитель Минкомсвязи также считает, что "необходимо ввести четкие критерии определения "значимых объектов" как таковых".

По мнению Бадягиной, "требует дополнительной проработки вопрос о последствиях для крупных медиаигроков".

На заседании в четверг в думе обсуждается законопроект, предлагающий ввести понятие "значимого информационного ресурса сети Интернет" и установить требование к таким ресурсами иметь не более 20% иностранного участия в уставном капитале.

Соответствующий проект закона был внесен в Думу 26 июля депутатом Антоном Горелкиным (фракция "Единая Россия").

Законопроект предусматривает, что "сайт и (или) страница сайта в сети интернет, и (или) информационная система, и (или) программа для электронных вычислительных машин, использование которых предоставляет их владельцу возможность сбора информации о пользователях, находящихся на территории РФ, могут быть признаны значимыми информационными ресурсами для развития в РФ информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также технологий обработки данных".

Основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юрлицо или гражданин РФ, при этом долю иностранного участия в российском юридическом лице предлагается ограничить 20% голосующих акций.

Ранее Горелкин отметил "Интерфаксу", что проект закона о значимых ресурсах нацелен на "Яндекс" и Mail.ru.