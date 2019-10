СМИ узнали о выходе Mastercard из проекта по созданию криптовалюты Libra

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Компания Mastercard отказалась от участия в создании собственной криптовалюты Facebook - Libra, сообщает The Wall Street Journal и Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее в пятницу о выходе из проекта объявили и EBay и Stripe, а на прошлой неделе - PayPal. В EBay отказ объяснили намерением заняться другим собственным проектом, Stripe обещали подумать о присоединении к проекту Libra в будущем.

Как отмечает Bloomberg, в понедельник члены Libra Association должны были провести встречу в Женеве и подписать уставное соглашение.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что Visa Inc, Mastercard Inc и другие финансовые партнеры Facebook пересматривают вопрос о своем участии в проекте создания криптовалюты Libra на фоне критики со стороны правительственных чиновников в США и Европе.

Facebook официально представила свою криптовалюту Libra в июне. Она будет относиться к категории "стейблкойн" (stablecoin - криптовалюты, обеспеченные национальными валютами и активами). Компания планирует выпустить Libra в 2020 году.

Visa Inc., Mastercard Inc и PayPal Holding Inc., Uber Technologies Inc. и другие члены Libra Association собирались вложить в проект критптовалюты Facebook по $10 млн.

Проект Libra привлек внимание регуляторов в США и в Европе. Так, Евросоюз в августе начал антимонопольное расследование платежной системы Facebook.