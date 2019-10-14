"ЛУКОЙЛ" скоро договорится о компенсации с венгерской MOL из-за форс-мажора на "Дружбе"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" в ближайшее время планирует договориться с венгерской MOL об урегулировании вопросов компенсаций из-за форс-мажора на нефтепроводе "Дружба", это должно быть тройственное соглашение с участием "Транснефти", заявил президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов.

Он напомнил, что в этой ситуации MOL является основным получателем нефти "ЛУКОЙЛа", и выразил надежду, что в ближайшее время компаниям удастся урегулировать все проблемы, связанные с загрязненной нефтью.

Алекперов добавил, что его компания планирует договориться с MOL о долгосрочном соглашении по поставкам нефти. Сейчас "ЛУКОЙЛ" поставляет этому покупателю 600 000 тонн нефти в месяц, но ему хотелось бы заключить долгосрочное соглашение и стабилизировать поставки на уровне 300 000 - 500 000 тонн в месяц.

9 октября "Коммерсантъ" писал, ссылаясь на источники, что "ЛУКОЙЛ" к тому моменту уже договорился о размере компенсации с MOL. Собеседники газеты говорили, что у российских продавцов нефти не должно быть проблем с выплатами, поскольку они резервировали средства на этот случай.

Источник газеты, близкий к правительству, говорил, что компенсации сначала будут выплачивать нефтекомпании, у которых были контракты на поставку сырья на НПЗ, а затем их перевыставят "Транснефти" как гаранту качества доставки нефти. По данным собеседников издания, на 9 октября "Транснефть" никаких претензий еще не получала.

В июле в "Транснефти" решили, что компания возместит грузоотправителям ущерб от перебоя с поставками, если они документально подтвердят, что понесли потери. Предельный размер выплат был установлен на уровне $15 на 1 баррель некондиционной нефти.

В конце апреля белорусские компании обнаружили, что на территорию страны по нефтепроводу "Дружба" стала поступать некондиционная нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений. Покупатели нефти отказались ее принимать, и некоторое время ушло на вытеснение грязной нефти в трубе на территорию России и на восстановление поставок. Получатели и продавцы нефти намерены добиваться компенсаций за понесенный ущерб.