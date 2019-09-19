Госдума приняла закон о помощи "Транснефти" при выплатах компенсаций за грязную нефть

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс, которые позволят "Транснефти" нивелировать налоговые риски при выплате компенсаций пострадавшим из-за форс-мажора на нефтепроводе "Дружба". Законопроект подготовили в сентябре в Минфине, его представил депутатам замминистра финансов Илья Трунин.

Поправка вносит изменение в статью о трансфертном ценообразовании. Налоговые органы при анализе сделок между взаимозависимыми лицами проверяют полноту исчисления и уплаты налогов с учетом ряда рисков, среди них - риск изменения рыночных цен, риски, связанные с утратой имущества, риск нанесения ущерба окружающей среде и т.д. Список рисков, которые учитываются при определении сопоставимости коммерческих и финансовых условий сопоставляемых сделок с анализируемой, Минфин предложил дополнить пунктом "Риск потери деловой репутации вследствие утраты товарами качества и иных потребительских свойств по причинам, не зависящим от сторон сделки".

В конце апреля в нефтепровод "Дружба" попала нефть, загрязненная дихлорэтаном. Ее обнаружили в Белоруссии. Из-за этого были приостановлены поставки нефти по "Дружбе" европейским потребителям. "Транснефти" предстоит выплатить компенсации продавцам и покупателям нефти, пострадавшим из-за сбоя в поставках.

В июле совет директоров "Транснефти" решил, что компания возместит грузоотправителям ущерб, если они документально подтвердят, что понесли потери. Предельный размер выплат совет установил на уровне $15 на 1 баррель некондиционной нефти.