Зарубежные покупатели нефти начали получать компенсации за форс-мажор на "Дружбе"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Зарубежные потребители российской нефти начали получать компенсации за сбои в ее поставках из-за весеннего форс-мажора на нефтепроводе "Дружба", пишет "Коммерсантъ".

Представитель польской PKN Orlen сообщил, что компания получила часть компенсации за недопоставки и ожидает еще выплат за переработку сырья, загрязненного хлорорганикой. Полную сумму компания представит российской стороне в конце года. С польской стороной есть разногласия в оценке количества загрязненной нефти, поступившей в Польшу, говорят источники "Коммерсанта". По их данным, "Транснефть" оценивала его в 400 000-600 000 тонн, Польша - более чем в 1 млн тонн. В середине сентября польский оператор нефтепровода "Дружба" PERN сообщал, что в его хранилищах оставалось около 450 000 тонн грязной нефти.

На прошлой неделе "Лукойл" договорился о размере компенсации с венгерской MOL, говорят источники газеты. Также есть договоренность о компенсации Казахстану за 600 000 тонн загрязненной нефти. В Минске объем загрязненной нефти оценивали в 5 млн тонн в целом.

У российских продавцов нефти не будет проблем с выплатами, поскольку они резервировали средства на этот случай, считает один из источников издания.

В "Транснефти" от комментариев отказались. Источник, близкий к правительству, сказал, что компенсации сначала будут выплачивать нефтекомпании, у которых были контракты на поставку сырья на НПЗ, а затем их перевыставят "Транснефти" как гаранту качества доставки нефти. Поставщики попытаются потребовать от "Транснефти" еще более высоких компенсаций, чем были им выставлены от потребителей, в том числе за недополученную прибыль или ущерб репутации, считают собеседники "Коммерсанта". По их данным, нефтетранспортная компания пока никаких претензий не получала.

В июле совет директоров "Транснефти" решил, что компания возместит грузоотправителям ущерб от перебоя с поставками, если они документально подтвердят, что понесли потери. Предельный размер выплат совет установил на уровне $15 на 1 баррель некондиционной нефти.