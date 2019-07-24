Компенсации "Транснефти" пострадавшим из-за форс-мажора с "Дружбой" не превысят $15 за баррель

Такое решение принял совет директоров нефтетранспортной компании

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Предельный размер компенсаций, которые "Транснефть" выплатит компаниям, сдавшим нефть в ее трубопроводную систему и пострадавшим из-за загрязнения нефти хлорорганикой, составит $15 за 1 баррель загрязненной нефти. Такое решение утвердил 24 июля совет директоров компании, сообщила ее пресс-служба.

Компенсации выплатят грузоотправителям, которые документально подтвердят, что понесли убытки.

25 июня казахстанский оператор трубопроводов "КазТрансОйла" объявил, что его руководство и президент "Транснефти" Николай Токарев договорились о компенсации ущерба казахстанским грузоотправителям за отгрузку некондиционной нефти в порту Усть-Луга. Сумму выплат стороны не раскрыли. Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что компенсация составит $76 млн.

На 24 июля "КазТрансОйл" еще не получил от "Транснефти" предложений с указанным размером компенсации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. Ранее сообщалось, что из-за загрязнения было испорчено около 590 тысяч тонн казахстанской нефти.

В конце апреля белорусские партнеры "Транснефти" сообщили, что в нефтепроводе "Дружба" появилась некондиционная нефть, с повышенным содержанием хлорорганики, которая разъедает оборудование. Из-за этого пришлось прерывать поставки нефти в страны Европы и вытеснять загрязненную нефть обратно в Россию. По данным "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и было умышленным.

"Транснефть" обещала выплатить потерпевшим компенсации, если они документально подтвердят понесенный ими ущерб. После этого она планировала компенсировать собственные затраты за счет истинных виновников загрязнения.