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Компенсации "Транснефти" пострадавшим из-за форс-мажора с "Дружбой" не превысят $15 за баррель

Такое решение принял совет директоров нефтетранспортной компании

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Предельный размер компенсаций, которые "Транснефть" выплатит компаниям, сдавшим нефть в ее трубопроводную систему и пострадавшим из-за загрязнения нефти хлорорганикой, составит $15 за 1 баррель загрязненной нефти. Такое решение утвердил 24 июля совет директоров компании, сообщила ее пресс-служба.

Компенсации выплатят грузоотправителям, которые документально подтвердят, что понесли убытки.

25 июня казахстанский оператор трубопроводов "КазТрансОйла" объявил, что его руководство и президент "Транснефти" Николай Токарев договорились о компенсации ущерба казахстанским грузоотправителям за отгрузку некондиционной нефти в порту Усть-Луга. Сумму выплат стороны не раскрыли. Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что компенсация составит $76 млн.

На 24 июля "КазТрансОйл" еще не получил от "Транснефти" предложений с указанным размером компенсации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. Ранее сообщалось, что из-за загрязнения было испорчено около 590 тысяч тонн казахстанской нефти.

В конце апреля белорусские партнеры "Транснефти" сообщили, что в нефтепроводе "Дружба" появилась некондиционная нефть, с повышенным содержанием хлорорганики, которая разъедает оборудование. Из-за этого пришлось прерывать поставки нефти в страны Европы и вытеснять загрязненную нефть обратно в Россию. По данным "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и было умышленным.

"Транснефть" обещала выплатить потерпевшим компенсации, если они документально подтвердят понесенный ими ущерб. После этого она планировала компенсировать собственные затраты за счет истинных виновников загрязнения.

Транснефть нефтепровод Дружба Белоруссия Казахстан Казтрансойл

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