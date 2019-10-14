В руководстве Saudi Aramco допустили объявление об IPO до конца октября

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров государственной нефтяной корпорации Saudi Aramco Ясир Аль-Румайян сказал, что объявление о первичном размещении акций может быть сделано в октябре. Он заявил это на российско-саудовском инвестфоруме, организованном РФПИ.

Он напомнил, что Saudi Aramco быстро возобновила производство после атак дронов на свои нефтяные объекты, и назвал компанию лучшей в мире.

10 октября Bloomberg сообщил, что совет директоров Saudi Aramco даст отмашку для запуска процесса IPO на следующей неделе, примерно 17 октября пройдет встреча совета с консультантами, объявление может быть сделано 20 октября, 27 октября - опубликован проспект IPO, а 3 ноября может начаться роуд шоу. Источники агентства при этом допустили, что размещение все равно может быть снова отложено.

Компания собирается разместить около 2% акций по цене, исходя из которых Aramco целиком будет оценена в $2 трлн.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что знает об интересе к размещению некоторых российских инвесторов.

Саудовские власти намерены провести IPO Saudi Aramco сначала на местной бирже, а затем на зарубежной площадке, разместив в общей сложности 5% акций госкомпании.