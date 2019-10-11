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Трамп заявил о достижении значительной торговой сделки с Китаем

В рамках соглашения США на следующей неделе не будут повышать пошлины на китайские товары

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил о достижении важной торговой сделки с КНР, передает в пятницу американское телевидение.

"Это очень значительная сделка, которая считается первым этапом (урегулирования разногласий по торговле - ИФ)", - заявил он в Белом доме, отметив, что "вторая фаза стартует практически сразу".

По сообщению агентства Associated Press, американская сторона согласилась отказаться от повышения пошлин, которое было запланировано на ближайший вторник. В обмен на это Китай, в частности, согласился покупать у США больше сельхозпродукции.

Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что повышения пошлин действительно теперь не будет.

Ранее о достижении частичного соглашения по торговле между США и Китаем сообщал источник Bloomberg. По его данным, это может позволить заключить сторонам "перемирие" в торговой войне.

США Китай Дональд Трамп

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СМИ сообщили о достижении США и КНР частичного соглашения по торговле

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