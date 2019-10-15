Volkswagen отложил принятие решения о постройке завода в Турции

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Volkswagen AG отложил принятие окончательного решения о строительстве завода в Турции, сообщает Handelsblatt.

"Мы с большими опасениями наблюдаем за ситуацией", - заявили изданию в компании.

Турция подверглась международной критике за военную операцию в северной части Сирии, и VW обеспокоена возможными репутационными рисками.

В начала октября VW учредил дочернюю компанию с капиталом в 943 млн лир ($164 млн) в турецкой провинции Маниса, планируя построить предприятие, которое будет выпускать порядка 300 тыс. автомобилей в год. Инвестиции в проект оценивались в 1,3 млрд евро.

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию "Источник мира" на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований. В операции участвуют вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка "Сирийская национальная армия". Основной задачей является создание в Сирии свободной от боевиков зоны протяженностью в 480 км и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы. Турция считает курдские "Отряды народной самообороны" террористами из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

США и европейские страны выступили против этой операции. Власти США ввели ограничительные меры против министерств обороны и энергетики Турции,