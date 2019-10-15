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Цена нефти Brent опустилась ниже $58,9 за баррель

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок во вторник продолжают снижение после падения более чем на 2% днем ранее на опасениях замедления темпов роста глобальной экономики и сокращения спроса на сырье.

Первоначальный оптимизм рынков, вызванный прошедшими торговыми переговорами между США и КНР, ослабел после сдержанных заявлений китайской стороны.

При этом аналитики ожидают повышения товарных запасов нефти в США по итогам пятой недели подряд.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 по московскому времени подешевели на $0,47 (на 0,79%) - до $58,88 за баррель. В понедельник их цена упала на $1,16 (на 1,92%), составив на закрытие $59,35 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром опускаются на $0,39 (на 0,73%) - до $53,2 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена снизилась на $1,11 (на 2,03%), закрывшись на отметке $53,59 за баррель.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп объявил о заключении "очень значительной сделки" с Китаем, которую он назвал первым этапом урегулирования торгового спора. Однако затем СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что китайские власти хотят провести дополнительные переговоры с США в конце октября, чтобы проработать детали согласованной в пятницу сделки, прежде чем ее одобрит председатель КНР Си Цзиньпин.

"После того, как торговый оптимизм поднял цены на нефть", они развернулись вниз, поскольку "опасения относительно спроса сохраняются", полагает старший сырьевой аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.

Эксперты AxiTrader считают, что ход торговых переговоров, вероятно, останется наиболее существенным фактором для настроений на нефтяном рынке в краткосрочной перспективе.

нефть

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