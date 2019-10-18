СМИ сообщили об очередной отсрочке IPO Saudi Aramco

Компания хочет сначала представить инвесторам отчет за III квартал, говорят источники

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco отложила объявление о первичном размещении акций, сообщила Financial Times со ссылкой на три источника. Один из них сказал, что IPO отложили, но не отменили, а второй, что речь идет об отсрочке на несколько недель. Ранее предполагалось, что об IPO будет объявлено 20 октября.

Компания хочет перед началом размещения дать инвесторы четкие представления о своем финансовом положении после сентябрьских атак дронов на ее нефтяные объекты, которые на время сократили ее добычу, говорит третий источник FT. Она ждет, когда будет готов отчет за III квартал, на который пришлись атаки, и рассчитывает, что хорошие финансовые показатели укрепят уверенность инвесторов, говорят два источника CNBC и собеседники The Wall Street Journal

IPO откладывается до декабря или января, пишет WSJ.

Встреча с инвесторами 30 сентября вызвала вопросы к менеджменту компании, говорят источники этого издания. По их словам, финдиректор Aramco Халид аль-Даббах не представил на этой встрече стандартные данные, которые обычно предоставляются инвесторам, в том числе не объяснил, как компания определяет свою стоимость и не прояснил отношения компании с саудовским правительством.

17 октября Aramco заявила, что продолжает подготовку к IPO и запустит его, когда это позволит рыночная конъюнктура и когда захотят акционеры.

Ранее сообщалось, что объявление об IPO Saudi Aramco может быть сделано 20 октября, 27 октября - опубликован проспект размещения, 3 ноября может начаться роуд шоу. Компания собирается разместить около 2% акций по цене, исходя из которых Aramco целиком будет оценена в $2 трлн.

Саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман аль Сауд впервые заявил о возможности размещения доли в Saudi Aramco в январе 2016 года. Полученные за свет этого средства он планировал направить на реформу экономики. После двух лет подготовки процесс был заморожен в августе 2018 года. Подготовка к IPO возобновилась летом 2019 года.