Bank of America выбран одним из ведущих андеррайтеров IPO Saudi Aramco

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramcо выбрала банки, которые станут андеррайтерами ее размещения, узнал Bloomberg от информированных источников. В том числе это Bank of America, Goldman Sachs и JPMorgan Chase & Co.

Компания уже начала уведомлять об этом банки с 10 сентября, говорят собеседники агентства. В частности, Bank of America уведомили, что он выбран как один из ведущих андеррайтеров. По данным источников, в число андеррайтеров IPO войдут и другие крупные кредитные организации. Получить комментарии от названных банков и от Saudi Aramcо агентству не удалось.

Saudi Aramcо планирует разместить около 1% своих акций на саудовской фондовой бирже. По данным Bloomberg, это может произойти в конце 2019 или в начале 2020 года, в дальнейшем компания не исключает размещения на иностранной площадке, но пока такого решения еще не принято.

Ранее на этой неделе гендиректор компании Амин Нассер заявил, что IPO состоится "очень скоро".

Saudi Aramco в 2016 году объявила о планах провести IPO в течение двух лет. Наследный принц Мухаммед бен Салман аль Сауд планировал направить привлеченные средства на реформу саудовской экономики.

Размещение несколько раз откладывали. После двух лет подготовки и переговоров с банками, саудовские чиновники заморозили процесс в августе 2018 года. В июле 2019 года Bloomberg узнал, что подготовка к IPO возобновилась.