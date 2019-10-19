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Что случилось этой ночью: суббота, 19 октября

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Золотодобытчики погибли при прорыве дамбы в Красноярском крае. По последним, данным, погибли 12 человек. В строительных вагончиках рядом с дамбой жили почти 200 человек.

– Правительство рекомендовало повысить лимит иностранных акций в законопроекте об интернет-ресурсах. Ранее депутат Горелкин предложил ограничить иностранное участие 20% акций. Новости об усилении государственного контроля над интернет-ресурсами влияют на котировки акций российских компаний.

– Около 90 человек обратились за медпомощью из-за протестов в Каталонии. Протестные акции в разных городах собрали более 500 тысяч участников. Они стихли только с наступлением ночи.

– Россиянка Войнова стала 10-кратной чемпионкой Европы по велотреку. Чемпионат проходит в Нидерландах. Войнова также четыре раза становилась чемпионкой мира.

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