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Поставщики повысили цены на гречку

Это первое резкое повышение цен за три года

Поставщики повысили цены на гречку
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Поставщики гречневой крупы повысят цены на 20-50%, сообщили во вторник "Ведомости" со ссылкой на представителей розничных сетей.

С момента последнего резкого повышения цен на гречку прошло три года. К октябрю в три раза подорожало сырье для крупы – гречиха. Она стоит до 40 рублей за килограмм. Раньше цена колебалась вокруг 24 рублей.

Последние два года на рынке появился избыток предложения, и поставщики начали снижать посевные площади под гречиху. Кроме того, как рассказал "Ведомостям" исполнительный директор отраслевого объединения "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков, они придерживают сырье в ожидании роста цен.

С начала года цена на гречку выросла на 6,4% до 51 рубля за килограмм.

Из-за сокращения посевных площадей на внутреннем рынке не образуется дефицита крупы, однако сформируется экономически обоснованная цена.

гречка

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