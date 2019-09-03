В России резко подешевело пшено и подорожала гречка

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Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - На российском рынке круп за последние недели отмечается резкое падение оптовых цен на пшено. Дешевеет и рис. Цены на гречку, напротив, растут. Эксперты связывают это, прежде всего, с изменениями посевных площадей под крупяными культурами.

Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко, на минувшей неделе пшено подешевело сразу на 6 тыс. рублей, до 38 125 рублей за тонну. В июле средняя цена этой крупы составила 55 291 рубль, в начале августа - 49 165 рублей.

Рис за неделю подешевел на 430 рублей, до 47 535 рублей за тонну. Динамика цен на эту крупу за последние месяцы была разнонаправленной. В июле ее средняя цена составляла 43 725 рублей, в начале августа - 48 435 рублей. До середины августа наблюдался небольшой рост, затем цены пошли вниз.

Напротив, гречневая крупа, которая за последние годы два года побила все ценовые антирекорды, начала дорожать. За неделю цена прибавила 375 рублей и составила 23 165 рублей за тонну. В июле тонна гречки стоила в среднем 21 038 рублей, в начале августа - 21 500 рублей за тонну.

Больше площадей под пшено

Как считает заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова, одной из основных причин разворота цена на пшено стало увеличение посевной площади под просом в этом году.

"Цены на пшено росли с 2017/2018 сельхозгода (сельхозгод по крупяным культурам - сентябрь-август - ИФ). Причем в первой половине июля в Саратовской области - крупнейшем производителе проса - они достигли исторически рекордного показателя - 70 тыс. рублей за тонну. Причины такого беспрецедентного роста - крайне низкие валовые сборы проса в 2017-2018 годах, - сказала она. - Однако в конце июля произошел разворот цен в сторону понижения. Первым толчком к этому стало опубликование Росстатом данных о расширении посевов проса более чем в полтора раза".

По данным Росстата, площади под просом в этом году составили 395 тыс. га против 260 тыс. га годом ранее.

Кроме того, добавила Глазунова, снижению цен способствовало то, что во второй половине августа в Саратовской, Ростовской и ряде других областей на переработку начало поступать более дешевое просо нового урожая.

Посевы риса растут

Говоря о динамике цен на рис, Глазунова пояснила, что они не менялись практически до марта этого года. Затем начался быстрый рост. "Его главная причина - низкие запасы риса-сырца хорошего качества. Рисозаводы вынуждены были конкурировать между собой за сырье, предлагая более высокие цены, - сказала она. - Лишь в конце сезона ценники начали "проседать". В этот период большинство производителей завершили выработку крупы из-за отсутствия сырья и распродавали остатки".

Давление на цены оказали также данные о некотором расширении посевов риса в 2019 году. По данным Росстата, они увеличились на 6,9%, до 194 тыс. га против 182 тыс. га в прошлом году.

Низкие показатели по гречке

На динамику цен на гречневую крупу также повлияли данные о посевах гречихи. В этом году, по данным Росстата, они снизились почти на 23%, до 807 тыс. га против 1,045 млн га в 2018 году. "Это самый низкий показатель с 2003 года, цены и на гречиху, и на крупу сразу же развернулись к росту", - пояснила Глазунова.

Эксперт напомнила, что цены на гречку начали падать после высоких урожаев гречихи в 2016-2018 годах "Минимум был в марте 2018 года. Затем началось их повышение, сменяющееся периодическими отскоками назад. В первой половине лета усилилось противостояние между владельцами гречихи, которые были не готовы продавать зерно по прежним низким ценам, и производителями гречки, которые испытывали давление покупательского спроса. Решающими в этом противостоянии стали данные о резком сокращении посевных площадей под гречихой в 2019 году", - сказала она.

Что же касается цен на овсяные хлопья "Геркулес", то они показали ровную ценовую динамику с небольшим повышением во второй половине сезона.

В то же время эксперт отметила, что пока идет уборка крупяных культур, более точные прогнозы делать рано.