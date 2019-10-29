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Рост цен на гречку в РФ резко замедлился

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Рост цен на гречневую крупу, который последние недели измерялся несколькими тысячами рублей за тонну, на минувшей неделе резко затормозил и составил всего 60 рублей за тонну, следует из анализа компании "ПроЗерно", с которым ознакомился "Интерфакс".

Оптовая цена гречки на минувшей неделе составила 41 750 рублей против 41 690 рублей неделей ранее. Причем в ряде регионов центра, Черноземья и Поволжья отмечено падение цен. Неделей назад эти регионы были лидерами по росту цен.

Как заявлял ранее "Интерфаксу" генеральный директор компании Владимир Петриченко, рост цен на гречку в этом году связан с тем, что площади под гречихой сократились. Тем не менее, подчеркивал он, никакого дефицита на рынке не будет.

По его прогнозу, сбор гречихи в этом году составит 790 тыс. тонн. При этом внутреннее потребление оценивается почти в 800 тыс. тонн и с прошлых сезонов есть нормальные переходящие запасы. В предыдущие годы урожай гречихи превышал 1 млн тонн, что привело к резкому снижению цен на неё и гречневую крупу. В октябре 2018 года оптовая цена на крупу составляла 18 975 рублей за тонну.

Как прогнозирует Петриченко, из-за снижения урожая в этом году оптовые цены на гречневую крупу могут вернуться в диапазон 30-40 рублей за 1 кг (с НДС 10%).

На минувшей неделе некоторое снижение цен на гречку от ее производителей в Алтайском крае (ведущий производитель гречихи в РФ) зафиксировали эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Причиной этого они назвали то, что оптовики и торговля оказались не готовы к такому резкому подорожанию крупы.

В Минсельхозе ситуацию на рынке гречневой крупы считают стабильной. Восстановление цен к уровню прошлых лет позволит производителям выйти на уровень рентабельности, подчеркивало ведомство.

Минсельхоз

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