Поиск

В Башкирии возмутились новым сбором "Почты России" за вывоз мусора

Чиновники опасаются, что люди откажутся за это платить

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Башкирии "Почта России" с 1 октября начала взимать дополнительную комиссию с населения при оплате коммунальной услуги "обращение с отходами". Соответствующий внутренний приказ предприятия был подписан 20 сентября. Общественность считает этот приказ "антисоциальным", заявили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона.

Дополнительная комиссия с горожан составляет 20 рублей, с жителей села - 15 рублей при стоимости услуги 70 и 35 рублей в месяц соответственно. В большинстве случаев платеж за мусор включен в квитанцию за электричество, но комиссию берут только за мусор. В администрации считают, что комиссия значительно увеличивает платеж и может привести к тому, что у населения появится плохое отношение к мусорной реформе в целом.

"Нововведение "Почты России" приведет к отказу населения от оплаты данной услуги и к снижению собираемости платы граждан, а также формированию негативного имиджа новой системы обращения с ТКО", - предположил собеседник агентства.

Особенно недовольны селяне, у которых нет других способов платить за коммунальные услуги, кроме как на почте, заявили в пресс-службе.

По словам чиновников, введение комиссии не было согласовано с оператором по вывозу мусора "Эко-Сити". В этом предприятии также недовольны этим решением, тем более, что оно платит за расчетно-кассовое обслуживание.

"Считаем, что "Почта России" воспользовалась своим монопольным положением и решила заработать на людях, проживающих в тех населенных пунктах, где оплатить коммунальные услуги можно только в почтовых отделениях. Ведь таким образом, ведомство дважды взимает банковскую комиссию - с регоператора и с абонента. Сложившаяся ситуация может привести к отказу населения от оплаты вывоза мусора", - заявил управляющий директор "Эко-Сити" Артем Киреев.

Региональные операторы попросили "Почту России" и республиканское Министерство экологии отменить эту комиссию

Мусорная реформа была запущена в России в начале 2019 года.

Башкирия Минэкологии Эко-Сити Почта России

Новости по теме

Новости

Кудрин счел, что в бюджете на 2020-2022 годы недостаточно мер для роста экономики

Кудрин счел, что в бюджете на 2020-2022 годы недостаточно мер для роста экономики

Госдума приняла в I чтении проект бюджета на 2020-2022 года

Путин сообщил о списании Россией долгов африканских стран на $20 млрд

Путин сообщил о списании Россией долгов африканских стран на $20 млрд

Нефть Brent подешевела до $59,4 за баррель

Мэрия проверит "фейки" о радиоактивных очагах в зоне Юго-Восточной хорды

Мэрия проверит "фейки" о радиоактивных очагах в зоне Юго-Восточной хорды
Прорыв дамбы в Красноярском крае

Число жертв прорыва дамб в Красноярском крае выросло до 17

Треть получивших господдержку кинокартин не окупаются в прокате

Каховскую линию московского метро закроют для строительства БКЛ

Каховскую линию московского метро закроют для строительства БКЛ

Что случилось этой ночью: вторник, 22 октября

Спрос на бензин в России показал рекордное падение за четыре года

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');