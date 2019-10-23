В Башкирии возмутились новым сбором "Почты России" за вывоз мусора

Чиновники опасаются, что люди откажутся за это платить

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Башкирии "Почта России" с 1 октября начала взимать дополнительную комиссию с населения при оплате коммунальной услуги "обращение с отходами". Соответствующий внутренний приказ предприятия был подписан 20 сентября. Общественность считает этот приказ "антисоциальным", заявили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона.

Дополнительная комиссия с горожан составляет 20 рублей, с жителей села - 15 рублей при стоимости услуги 70 и 35 рублей в месяц соответственно. В большинстве случаев платеж за мусор включен в квитанцию за электричество, но комиссию берут только за мусор. В администрации считают, что комиссия значительно увеличивает платеж и может привести к тому, что у населения появится плохое отношение к мусорной реформе в целом.

"Нововведение "Почты России" приведет к отказу населения от оплаты данной услуги и к снижению собираемости платы граждан, а также формированию негативного имиджа новой системы обращения с ТКО", - предположил собеседник агентства.

Особенно недовольны селяне, у которых нет других способов платить за коммунальные услуги, кроме как на почте, заявили в пресс-службе.

По словам чиновников, введение комиссии не было согласовано с оператором по вывозу мусора "Эко-Сити". В этом предприятии также недовольны этим решением, тем более, что оно платит за расчетно-кассовое обслуживание.

"Считаем, что "Почта России" воспользовалась своим монопольным положением и решила заработать на людях, проживающих в тех населенных пунктах, где оплатить коммунальные услуги можно только в почтовых отделениях. Ведь таким образом, ведомство дважды взимает банковскую комиссию - с регоператора и с абонента. Сложившаяся ситуация может привести к отказу населения от оплаты вывоза мусора", - заявил управляющий директор "Эко-Сити" Артем Киреев.

Региональные операторы попросили "Почту России" и республиканское Министерство экологии отменить эту комиссию

Мусорная реформа была запущена в России в начале 2019 года.