Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора

Собирать отдельно пластик, стекло, бумагу, картон и металл горожане начнут с января 2020 года

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Москва начнет переходить на раздельный сбор мусора с января 2020 года, к концу декабря 2019 года для этого у жилых домов и учреждений социальной сферы должны установить емкости для разных видов отходов - пластика, стекла, бумаги, картона, металла. Такое постановление 18 июня принял президиум мэрии, сообщает сайт мэра и городской администрации.

"Мусорная реформа" в регионах России началась с января 2019 года. Москва, Петербург и Севастополь получили отсрочку до 1 января 2022 года.

Не попавшие в перечень виды отходов по-прежнему будут собирать в обычных контейнерах.

Со временем власти планируют подключить к раздельному сбору мусора предприятия торговли и сферы услуг.

Городскому департаменту ЖКХ в связи с этим поручили заключить дополнительные соглашения к госконтрактам на вывоз твердых коммунальных отходов и проинформировать горожан о правилах сортировки мусора.

В мэрии считают, что раздельный сбор мусора позволит расширить переработку и вторичное использование отходов и сократить объемы их захоронения.

Действующие в городе экспериментальные системы раздельного сбора мусора с сортировкой на несколько фракций сохранятся. Их опыт власти используют для перехода ко второму, углубленному этапу раздельного сбора отходов в Москве.