Поиск

В Бийске ввели режим ЧС из-за "мусорной ситуации" в городе

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Из-за ухудшения санитарной ситуации в Бийске введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-центре мэрии города.

"Распоряжение о введении режима ЧС уже подписано, он введен с 00:00 местного времени 11 ноября. Такие меры пришлось принять из-за мусорной ситуации в городе и ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации", - сказали в пресс-центре.

Там отметили, что причиной сложившейся ситуации стало обилие мусора в городе из-за взаимодействия регионального оператора, который работает в Бийске, и распорядителей бийского полигона в части размещения отходов.

Власти города заверили, что в условиях ЧС городское управление ЖКХ заключит контракты на работы по уборке мусора.

Срок, в течение которого в Бийске будет действовать режим ЧС, в пресс-центре назвать не смогли.

Бийск Алтайский край

Новости по теме

Новости

Суд приговорил экс-ректора ДВФУ к семи годам колонии за растрату 20 млн рублей

Что произошло за день: воскресенье, 10 ноября

Убийство девушки доцентом СПбГУ

Историка Соколова после допроса оставили в СИЗО

Историка Соколова после допроса оставили в СИЗО
Убийство девушки доцентом СПбГУ

Источник раскрыл обстоятельства убийства сожительницы историка Соколова

Убийство девушки доцентом СПбГУ

Историка Соколова повезли из больницы на допрос по делу об убийстве

Историка Соколова повезли из больницы на допрос по делу об убийстве

В Самаре вынужденно сел самолет из-за курения в туалете пассажирки

Убийство девушки доцентом СПбГУ

Подозреваемому в убийстве историку Соколову изберут меру пресечения 11 ноября

Подозреваемому в убийстве историку Соколову изберут меру пресечения 11 ноября

Всех животных из "китовой тюрьмы" в Приморье выпустили на свободу

Всех животных из "китовой тюрьмы" в Приморье выпустили на свободу

В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП в Красноярском крае

Убийство девушки доцентом СПбГУ

Задержанный в Петербурге историк признался в убийстве бывшей студентки

Задержанный в Петербурге историк признался в убийстве бывшей студентки
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');