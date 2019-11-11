В Бийске ввели режим ЧС из-за "мусорной ситуации" в городе

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Из-за ухудшения санитарной ситуации в Бийске введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-центре мэрии города.

"Распоряжение о введении режима ЧС уже подписано, он введен с 00:00 местного времени 11 ноября. Такие меры пришлось принять из-за мусорной ситуации в городе и ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации", - сказали в пресс-центре.

Там отметили, что причиной сложившейся ситуации стало обилие мусора в городе из-за взаимодействия регионального оператора, который работает в Бийске, и распорядителей бийского полигона в части размещения отходов.

Власти города заверили, что в условиях ЧС городское управление ЖКХ заключит контракты на работы по уборке мусора.

Срок, в течение которого в Бийске будет действовать режим ЧС, в пресс-центре назвать не смогли.