Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции до 0,1%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - С 15 по 21 октября в России потребительские цены выросли на 0,1% после четырех недель нулевой инфляции, сообщил Росстат.

Недельная инфляция разогналась до 0,1% впервые с конца июля. Предыдущие двенадцать недель инфляция шесть раз была нулевой и шесть раз фиксировалась дефляция по 0,1%.

С начала месяца цены к 21 октября выросли на 0,1%, с начала года выросли на 2,4%.

Среднесуточный рост цен за 21 день октября составил 0,006%, против роста на 0,015% за аналогичный период прошлого года. Из этих данных следует, что годовая инфляция на 21 октября осталась на уровне 14 октября, составив 3,8% против 3,9% на 7 октября и 4% (3,99% без округления до десятых) на конец сентября.

Цены на овощи и фрукты с 15 по 21 октября выросли на 0,2%, впервые с конца мая.