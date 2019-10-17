В Минфине спрогнозировали падение инфляции ниже 3% по итогам года

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ при сохранении нынешних темпов ее замедления по итогам года может опуститься ниже 3%, считает замминистра финансов Алексей Моисеев.

До сих пор самый радикальный прогноз на текущий год принадлежал Минэкономразвития: оно допускало замедление инфляции до 3,2%. При этом официальный прогноз министерства финансов пока составляет 3,8%, а у ЦБ он - 4-4,5% (как сообщалось, будет понижен в день проведения очередного совета директоров по денежно-кредитной политике (ДКП).

"Она (инфляция - ИФ) падает очень быстро. Я думаю, что даже, очень может быть, мы и на 2,8% выйдем на конец года. Смотрите, у нас сейчас было 3,8%, и она очень резко замедляется. Поэтому, я думаю, вполне может быть ниже 3%", - сказал Моисеев "Интерфаксу" в кулуарах форума, организованного Московской бирже и инвестиционной компанией "Ренессанс Капитал".

Разницу своего прогноза с последними оценками Минэкономразвития замглавы Минфина не считает существенной. "По большому счету, это (разница в десятые доли - ИФ) не важно. Это материально ниже, чем 4%. Что, конечно, означает довольно резкое увеличение реальной ставки сейчас. Соответственно, снижение в будущем", - сказал Моисеев.

Как сообщил в среду, 15 октября, Росстат, рост потребительских цен в РФ за период с 8 по 14 октября остался нулевым четвертую неделю подряд после трех недель дефляции по 0,1%. С начала месяца цены к 14 октября не изменились, с начала года выросли на 2,3%. Из данных Росстата следует, что годовая инфляция на 14 октября замедлилась до 3,8% с 3,9% на 7 октября и с 4,0% (3,99% без округления до десятых) на конец сентября.

Последний раз годовая инфляция была на отметке 3,8% в конце декабря 2018 года, после этого все время превышала ее, достигнув максимума в 5,3% в марте, но затем начала снижаться.

Дефляция в сентябре и в августе равнялась 0,2%, инфляция в годовом выражении замедлилась до 4% в сентябре с 4,3% в августе и с 4,6% в июле.

После того как годовая инфляция на начало октября опустилась ниже целевого уровня в 4%, глава ЦБ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе заявила, что ЦБ РФ еще раз может понизить прогноз по инфляции на 2019 год. По ее словам, Банк России в виде исключения планирует 25 октября по итогам заседания совета директоров по ставке опубликовать уточненный прогноз основных макроэкономических показателей, хотя это заседание не будет опорным.

При этом Набиуллина отметила, что "фактическая инфляция и устойчивые тренды в инфляции, скорее всего, позволят нам ослаблять денежно-кредитную политику быстрее, чем мы предполагали раньше".