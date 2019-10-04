В РФ второй месяц подряд снизились потребительские цены

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Снижение потребительских цен в РФ в сентябре составило 0,2% после такой же дефляции в августе, инфляции в 0,2% в июле, нулевой инфляции в июне, трех месяцев подряд инфляции по 0,3% (в мае, апреле и марте), 0,4% в феврале и 1% в январе, сообщил в пятницу Росстат.

За январь-сентябрь 2019 года цены выросли на 2,3%.

Год назад инфляция в сентябре составила 0,2%. По итогам сентября 2019 года инфляция в годовом выражении, по данным Росстата, замедлилась до 4% с 4,3% в августе, 4,6% в июле, 4,7% в июне, 5,1% в мае, 5,2% в апреле и 5,3% в марте. В феврале годовая инфляция равнялась 5,2%, в январе - 5%, в конце декабря - 4,3%.

До 4%, целевого уровня ЦБ, инфляция опустилась впервые с середины декабря 2018 года.

Снижение цен в сентябре оказалось чуть значительнее, чем ожидали аналитики - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на сентябрь, подготовленный "Интерфаксом", равнялся минус 0,1%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в сентябре составил 100,2% (в сентябре 2018 года - 100,5%), в годовом выражении - 104,0% (102,2%).

В сентябре существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало сезонное удешевление плодоовощной продукции на 6,3% (в сентябре 2018 года - удешевление на 6,8%).

Продовольственные товары в сентябре 2019 года подешевели на 0,4% (в сентябре 2018 подешевели на 0,1%), продовольственные товары без плодоовощной продукции подорожали на 0,2% (подорожали на 0,7%).

Непродовольственные товары в сентябре стали дороже на 0,2% (на 0,4% в сентябре 2018 года).

Услуги в сентябре подешевели на 0,2% (в сентябре 2018 года подорожали на 0,2%).

Цены на лук снизились на 20,3%, морковь - на 19,6%, картофель - на 18,0%, виноград - на 12,0%, капусту - на 11,3%, помидоры - на 10,9%, свеклу - на 10,6%, яблоки - на 9,1%.

На 0,7% подешевели какао и пиво зарубежных марок, на 0,6% - свинина и черный перец (горошек).

Одновременно апельсины в сентябре подорожали на 11,8%, огурцы - на 9,3%, чеснок - на 2,4%.

Цены на бензин в сентябре оставались стабильными.

Как сообщалось, из недельных данных Росстата следовало, что годовая инфляция к 30 сентября замедлилась до целевого уровня в 4%.

Макропрогноз Минэкономразвития

В конце августа Минэкономразвития представило новый макропрогноз до 2024 года, в котором резко понизило прогноз по инфляции на 2019 год до 3,8% с 4,3% и еще резче на 2020 год - сразу до 3% с 3,8%. При этом в начале сентября министерство в своем обзоре "Картина инфляции" уже допустило, что инфляция по итогам 2019 года может быть ниже и нового прогноза и составить 3,6-3,8%.

ЦБ РФ в начале сентября очень осторожно понизил прогноз инфляции в России по итогам 2019 года лишь до 4-4,5% с 4,2-4,7%, сохранив прогноз в 4% на 2020 год.

Таким образом, прогноз Минэкономразвития на 2019 год теперь даже не попадает в интервал ЦБ, а расхождение в прогнозе на 2020 год составляет 1 процентный пункт.

Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный "Интерфаксом" в начале октября, по инфляции на 2019 год понизился до 3,8% (с 4% по опросу месяц назад), на 2020 год остался прежним - 3,9%. Аналитики ожидают еще одного снижения ключевой ставки до конца 2019 года на 25 п.п. - до 6,75%. На конец 2020 года консенсус-прогноз по ставке равняется 6,5%.