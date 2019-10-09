Mail.ru, РФПИ, Alipay, USM и "Мегафон" создадут СП в области электронных платежей

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Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Mail.ru Group, платежная система Alipay, USM, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и оператор "Мегафон" создали совместное предприятие в области электронных платежей, сообщила интернет-компания.

Создание электронного кошелька для российских пользователей - Payment JV - последовало за созданием сторонами СП в области электронной коммерции.

Mail.ru Group переведет в СП активы "Деньги.Mail.ru" и VK Pay и станет крупнейшим акционером с долей 40%.

Сотрудничество в e-commerce

Кроме того, в среду стало известно, что закрыта сделка по созданию совместного предприятия в сфере электронной коммерции РФПИ, ПАО "Мегафон", Mail.ru Group и Alibaba Group.

Председателем совета директоров СП AliExpress Russia станет глава Mail.ru Group Борис Добродеев. Совет директоров включает представителей Alibaba Group, "Мегафона", Mail.ru Group и РФПИ.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", с 4 октября российское ООО "Алибаба.ком (ру)" перешло под 100-процентное владение зарегистрированной в Сингапуре "Алиэкспресс Раша Холдинг пте. лтд". До этого владельцами российского юрлица были "Алибаба.ком Сингапур е-коммерс прайвет лимитед" и "1688 Сингапур е-коммерс прайвет лимитед".

По условиям сделки, РФПИ, Alibaba и Mail.ru Group суммарно инвестируют в СП около $382 млн без учета реализации опциона РФПИ на покупку дополнительных акций компании.

Alibaba Group инвестировала в СП $100 млн и свой бизнес AliExpress в РФ, Mail.ru Group - $100 млн и бизнес электронной коммерции Pandao (еще $82 млн будут переданы в течение 12 месяцев, финансирование первого платежа осуществляется за счет заемных средств), РФПИ - $100 млн. "Мегафон" продал 9,97% экономической доли в Mail.ru Group китайскому холдингу Alibaba в обмен на 24,3% экономической доли в СП.

Доли в AliExpress Russia распределяются следующим образом: у Alibaba Group - 55,7%, у "Мегафона" - 24,3%, у Mail.ru Group - 15%, у РФПИ - 5%.

После реализации опциона РФПИ может нарастить долю в СП до 12,9%, выкупив 7,9% у Alibaba Group. В будущем РФПИ может заключить опционное соглашение на покупку до 4% акций СП у "Мегафона".

Совместным предприятием будут управлять два генеральных содиректора - глава AliExpress в РФ Лю Вэй и первый заместитель гендиректора Mail.ru Group Дмитрий Сергеев.