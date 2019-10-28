Brent подешевела до $61,92 за баррель

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в понедельник после скачка на предыдущей неделе на сигналах о прогрессе в торговых переговорах Китая и США и на данных о сокращении запасов нефти в штатах.

К 8:15 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,1 (0,16%) к уровню закрытия пятницы и торговались у $61,92 за баррель. За предыдущую сессию Brent подорожала на $0,35 (0,57%), до $62,02 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому же времени дешевели в Нью-Йорке на $0,17 (0,3%) - до $56,49 за баррель. За пятницу контракт подорожал на $0,43 (0,76%), до $56,66 за баррель.

За прошлую неделю Brent подорожала на 4,4%, WTI - на 5,2%.

В минувшую пятницу торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил, что Пекин и Вашингтон достигли прогресса в торговых переговорах и приблизились к тому, чтобы доработать некоторые пункты первой фазы торгового соглашения.

Минэнерго США сообщило о первом за шесть недель сокращении запасов нефти в стране.

"С учетом сигналов о том, что США и Китай добились прогресса в торговых переговорах, настрой нефтяного рынка становится более благоприятным, - сказал Bloomberg аналитик Axi Trader Стивен Иннес. - Фондовые управляющие начинают наращивать "длинные" позиции по нефти, и это показывает, что скепсис трейдеров в отношении потенциальной сделки США и Китая сокращается".

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих установок в США за прошлую неделю сократилось на 17 единиц - до 696 установок. Снижение отмечено после двух недель роста показателя.