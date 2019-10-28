Поиск

Brent подешевела до $61,92 за баррель

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в понедельник после скачка на предыдущей неделе на сигналах о прогрессе в торговых переговорах Китая и США и на данных о сокращении запасов нефти в штатах.

К 8:15 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,1 (0,16%) к уровню закрытия пятницы и торговались у $61,92 за баррель. За предыдущую сессию Brent подорожала на $0,35 (0,57%), до $62,02 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому же времени дешевели в Нью-Йорке на $0,17 (0,3%) - до $56,49 за баррель. За пятницу контракт подорожал на $0,43 (0,76%), до $56,66 за баррель.

За прошлую неделю Brent подорожала на 4,4%, WTI - на 5,2%.

В минувшую пятницу торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил, что Пекин и Вашингтон достигли прогресса в торговых переговорах и приблизились к тому, чтобы доработать некоторые пункты первой фазы торгового соглашения.

Минэнерго США сообщило о первом за шесть недель сокращении запасов нефти в стране.

"С учетом сигналов о том, что США и Китай добились прогресса в торговых переговорах, настрой нефтяного рынка становится более благоприятным, - сказал Bloomberg аналитик Axi Trader Стивен Иннес. - Фондовые управляющие начинают наращивать "длинные" позиции по нефти, и это показывает, что скепсис трейдеров в отношении потенциальной сделки США и Китая сокращается".

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих установок в США за прошлую неделю сократилось на 17 единиц - до 696 установок. Снижение отмечено после двух недель роста показателя.

Brent WTI Китай США Минэнерго Роберт Лайтхайзер

Новости по теме

Новости

Самарское Минобрнауки уточнило запрет учителям на использование иностранных мессенджеров

Самарское Минобрнауки уточнило запрет учителям на использование иностранных мессенджеров

В Минэнерго затраты на "Восток Ойл" оценили в 10 трлн рублей

Орешкин назвал небезопасным будущее России без "Яндекса"

Медведев 26 октября введет систему рибейтов иностранным киностудиям за съемки в России

Замгендиректора "Альфа-капитала" уволился после обвинений в домашнем насилии

Замгендиректора "Альфа-капитала" уволился после обвинений в домашнем насилии

South Stream Transport отвергла риски для "Турецкого потока" из-за ареста акций

South Stream Transport отвергла риски для "Турецкого потока" из-за ареста акций

Арестованный зампред "Комитета за гражданские права" объявил голодовку

Арестованный зампред "Комитета за гражданские права" объявил голодовку

"Нафтогаз" сообщил об аресте судом Амстердама акций "Южного потока"

"Нафтогаз" сообщил об аресте судом Амстердама акций "Южного потока"

Песков отверг отключение связи с целыми странами из-за телефонного терроризма

ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 50 б.п. до 6,50%

ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 50 б.п. до 6,50%
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');