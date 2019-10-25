ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставке

Мнения аналитиков и участников финансового рынка разделились

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос о денежно-кредитной политике (ДКП), в том числе о ключевой ставке.

Мнения аналитиков о размере снижения ставки разделились: больше половины экспертов ждут ее снижения на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 6,75%, остальная часть - на 50 б.п. - до 6,50%.

Участники финансового рынка настроены более решительно: из 25 участников опроса, проведенного ассоциацией ACI Russia, 52% ждут снижения ключевой ставки сразу на 50 б.п., 48% - на 25 б.п..

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 10 октября заявила, что текущая ситуация с инфляцией и тренды в ней, скорее всего, позволят ЦБ смягчать ДКП быстрее, чем регулятор предполагал раньше. Набиуллина тогда не стала давать сигналов о дальнейшем масштабе снижения ключевой ставки, отметив, что регулятор рассматривает разные варианты. Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева через неделю отметила, что на октябрьском заседании совета директоров стоит обсудить разные варианты решений по ключевой ставке, в том числе и ее сохранение, но на некотором горизонте больше факторов для снижения ставки.

Заявление, сделанное за несколько часов до начала "недели тишины", расширило число экспертов, ожидающих более радикального смягчения денежно-кредитной политики уже на заседании в ближайшую пятницу. "Мы видим, что наша ставка может быть не просто снижена (как обычно на 25 базисных пунктов - прим. ИФ), мы можем действовать более решительно. (. . .) Обычно ЦБ РФ предпочитает изменять ставку умеренным темпом, однако, когда мы видим, что упомянутые факторы (инфляционные - ИФ) и поступающие данные могут изменить наш прогноз значительно, мы можем изменить денежно-кредитную политику более решительно", - сообщила Набиуллина в интервью телеканалу CNBC.

Текущая инфляция уже ниже прогноза и таргета ЦБ. Годовая инфляция на 21 октября осталась на уровне 14 октября, составив 3,8% против 3,9% на 7 октября и 4% (3,99% без округления до десятых) на конец сентября.

Инфляционные ожидания населения, согласно опросу "инФОМ", в октябре продолжили замедляться, снизившись до 8,6% с 8,9% в сентябре.

"Будет снижение ставки, на сколько - тут разные ожидания. Мы ожидаем два снижения по 25 базисных пунктов до конца года. Оба снижения в октябре и декабре на 25 базисных пунктов, мягкий сигнал и указание на то, что снижение продолжится", - считает экономист Bank of America Merrill Lynch Research (BofA ML) по РФ и СНГ Владимир Осаковский.

Главный экономист "ВТБ Капитала" по РФ Александр Исаков полагает, что слова о более решительных действиях ЦБ стоит воспринимать в отношении дальнейшей направленности ДКП, а не октябрьского решения. "Думаю, что Банк России даст более мягкий сигнал для будущих заседаний, но не снизит на 50 базисных пунктов ставку на этой неделе. Считаю, эти слова надо читать как информацию о траектории, которая будет более резкой в следующем году в основном. Если большинство наблюдателей ожидало снижения ставки в октябре и декабре, то сегодня, я думаю, Банк России нам говорит, что нужно ждать продолжения такого же подхода и в феврале, и в марте 2020 года, как минимум", - сказал Исаков. "ВТБ Капитал" ждет снижения ключевой ставки на 25 б.п. 25 октября и такой же шаг 13 декабря.

Главный экономист "Ренессанс Капитала" по России и СНГ Софья Донец отмечает, что коммуникация ЦБ была направлена на смягчение ожиданий рынка после сентябрьского заседания. "В эту пятницу мы ожидаем снижения ставки на 25 базисных пунктов. Банк России не заставляет сомневаться в том, что смягчение произойдет уже в октябре. Часть участников рынка уже обсуждает возможное снижение на 50 базисных пунктов. Мы думаем, что та коммуникация, которая давалась, скорее, была направлена на то, чтобы подправить сигнал, который был немного жестко считан рынком после сентябрьского решения, когда большой акцент был сделан на достижении нейтрального коридора. Нам это не показалось указанием на снижение потенциала смягчения, но многими участниками рынка это было именно так прочитано. Соответственно, потребовалась коррекция сигнала", - высказала мнение она.

Донец восприняла слова Набиуллиной о более решительных действиях как акцент на уже принятых решениях и именно на скорости смягчения ДКП, а не на масштабе снижения ставки. "Мне кажется, что снижение на 50 базисных пунктов половиной рынка может быть прочитано как "спасибо, до свидания". Если Банк России не хочет придать этот сигнал, более разумно сделать два движения по 25 базисных пунктов, сохраняя свой фирменный стиль такого нащупывания. Почему бы не продолжить нащупывать, спускаясь по этой лесенке маленькими шагами?" - сказала Донец.

По мнению экономиста Райффайзенбанка Станислава Мурашова, ЦБ в октябре примет решение о понижении ключевой ставки на 25 б.п. В то же время шанс на более агрессивное снижение ставки (сразу на 50 б.п.) с учетом последних заявлений представителей Банка России присутствует. Однако, по оценкам эксперта, более вероятно, что регулятор ограничится смягчением риторики без увеличения шага сокращения ставки.

Многие экономисты после высказываний Набиуллиной о возможности более решительных действий пересмотрели прогноз снижения ключевой ставки в пятницу с 25 б.п. до 50 б.п..

"Последние заявления нас склонили к мнению о более сильном снижении ставки, мы ждем ее сокращения на 50 б.п. в октябре", - сообщил "Интерфаксу" аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Сергей Коныгин. По его словам, сокращение ставки именно таким шагом будет результатом более масштабного снижения прогноза по инфляции. Согласно базовому прогнозу Газпромбанка, ключевая ставка после снижения в октябре на 50 б.п. в декабре останется неизменной, но многое будет зависеть от развития ситуации с инфляцией.

Главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой отмечает, что последние высказывания Набиуллиной вынудили многих аналитиков изменить прогноз по снижению ставки на октябрьское заседание с 25 б.п. на 50 б.п. "Действительно, вероятность такого исхода возросла. Тем не менее, свой базовый сценарий снижения ключевой ставки на 25 б.п. в октябре (а затем в декабре, марте и июне) мы пока сохраняем, хотя часть из них, приходящихся на первое полугодие 2020 года, может произойти раньше, если ожидаемый ЦБ рост ВВП будет сопровождаться более низкими показателями инфляции", - пишет эксперт в обзоре.

Аналитики Нордеа банка считают, что на заседании 25 октября Банк России будет выбирать между двумя вариантами: снизить ставку на 25 б.п. или сразу на 50 б.п. "На наш взгляд, слабое инфляционное давление дает возможность ЦБ РФ снизить ключевую ставку сразу на 50 б.п., до 6,5%", - говорится в обзоре экономистов.

Альфа-банк, Deutsche Bank и Morgan Stanley ждут снижения ставки на 50 б.п..

Sberbank Investment Research ожидает снижения ключевой ставки в пятницу на 50 б.п. После этого, по мнению аналитиков, возможно еще одно снижение ставки таким же шагом в декабре - до 6%.

Совет директоров Банка России 6 сентября принял решение о снижении ключевой ставки на 25 б.п. - до 7,0%, что стало третьим аналогичным шагом за текущий год (после снижения в июне и июле).

Последний раз ЦБ снижал ставку на 50 б.п. в декабре 2017 года. Тогда это решение стало сюрпризом для рынка и аналитиков, ожидавших ее сокращения всего на 25 б.п.

Банк России по итогам заседания 25 октября планирует опубликовать обновленный прогноз основных макроэкономических показателей, хотя заседание и не будет опорным. Регулятор уже пообещал пересмотреть прогноз по инфляции в сторону понижения.

В начале сентября ЦБ понизил прогноз инфляции на 2019 год лишь до 4-4,5% с 4,2-4,7%. Официальный прогноз Минэкономразвития пока составляет 3,8%, правда, ведомство уже допускало замедление инфляции по итогам 2019 года до 3,2%.