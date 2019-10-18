В ЦБ заявили, что многие инфляционные риски в России не реализовались

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Многие инфляционные риски в РФ не материализовались, баланс рисков ускорения и замедления инфляции немного изменился, сообщила журналистам председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в кулуарах ежегодной сессии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне.

Банк России в начале сентября, снизив ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7%, отмечал, что дезинфляционные и проинфляционные риски до конца 2019 года сбалансированы. "Мы сейчас видим, что многие проинфляционные риски не материализовались", - сказала Набиуллина.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике состоится 25 октября. Хотя оно и не будет опорным, регулятор планирует опубликовать обновленный прогноз макроэкономических показателей, сообщила Набиуллина.

Она подчеркнула, что еще предстоит разобраться с тем, что происходит с ценами на овощи и фрукты. "Мы исходили из того, что там, скорее всего, смещенная сезонность. Мы видим, что плодоовощная продукция как-то пока продолжает атипично дешеветь", - обратила внимание глава Банка России.

"Мы ожидали некоторого переноса ослабления, которое было небольшое, курса. Видим, что оно не произошло в тех же объемах. Плюс к этому мы ожидали более быстрой компенсации со стороны бюджетных расходов того отставания, которое было. Мы видим, что сейчас это отставание преодолевается, но мы считали, что оно будет чуть быстрее (преодолеваться - ИФ). Сейчас мы пересматриваем позиции. Скорее всего, это будет растянуто на весь следующий год", - добавила Набиуллина.

ЦБ в начале сентября достаточно осторожно понизил прогноз инфляции на 2019 год: лишь до 4-4,5% с 4,2-4,7%. Глава Банка России на прошлой неделе заявила, что регулятор может еще понизить этот прогноз.

"Мы в принципе консервативно подходим к изменению прогноза по инфляции, но, если мы увидим факторы, которые действительно значимо влияют на наш прогноз по инфляции, мы и его можем пересмотреть - прогноз по инфляции, ну и, соответственно, скорректировать нашу траекторию (изменения ключевой ставки - ИФ), наши действия. Потому что для нас очень важно, чтобы в прогнозе инфляции мы не видели, у нас не было бы устойчивого отклонения от нашей цели, устойчивого и значимого отклонения от нашей цели", - сказала Набиуллина журналистам в Вашингтоне.