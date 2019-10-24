Сечин связал рост доли США на рынке нефти с политикой страны

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - США часто увеличивают долю на мировом рынке не столько экономическими, сколько политическими методами, в том числе за счет санкций, заявил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин. По его словам, США вытесняют с рынка ключевых игроков и навязывают американскую нефть.

"Как я уже говорил, сейчас под американскими санкциями в Иране, Венесуэле и России находится около трети мировых запасов и пятой части мировой добычи нефти", - отметил Сечин.

Он отметил, что Вашингтон фактически распространяет свою юрисдикцию на другие страны, в том числе на Европейский Союз, вынуждая их подчиняться американской санкционной политике. По его словам, в 2018 году США увеличили поставки нефти в Европу с 9 до 23 млн тонн, став главным бенефициаром навязывания санкций европейским странам.

За 2018 год импорт нефти из Ирана в ЕС снизился на треть на 32,3% и продолжает сокращаться в 2019 году, сказал Сечин. Он назвал разрыв сделки с Ираном "серьезным ударом по безопасности поставок из стран Ближнего Востока", и добавил, что потери мирового энергетического рынка еще предстоит оценить.

Навязывание американской повестки на глобальных рынках плохо сказывается на конечном потребителе, предупредил глава "Роснефти".

"Один миллиард долларов в сутки - такова цена прекращения поставок через Ормузский пролив, через который на мировые рынки поставлялась нефть Саудовской Аравии, Ирана, Ирака, Кувейта, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов. В самом узком месте его ширина не превышает 40 километров, но эти 40 километров обеспечивают поставки около 15% нефти в мире", - сказал он.

Недельный спад добычи в Саудовской Аравии после атаки дронов Сечин оценил в 2 млрд долларов или 300 млн долларов в сутки.

"Сто двадцать миллионов долларов - примерная стоимость нефти, которую перевозил иранский танкер, арестованный недавно в Гибралтаре по запросу США, - вместимость VLCC-танкера - около 2 млн баррелей, текущая цена нефти - около $60 за баррель. Чтобы нагляднее представить недопустимость таких действий, отмечу, что вместимость супертанкера эквивалентна примерно двум дням импорта нефти Италией", - продолжил глава "Роснефти".

"В условиях, когда США манипулируют процентными ставками и злоупотребляют положением в мировой экономике, необходимо ещё раз задаться вопросом, должен ли доллар быть мировой резервной и торговой валютой? Можно ли в нынешних условиях полагаться на США как на источник стабильности мировой экономики и энергетики? Вопрос, понятно, риторический", - резюмировал он.

По словам Сечина, на мировой баланс спроса и предложения нефти влияет вторая сланцевая революция в США.

Несмотря на снижение количества действующих буровых установок в стране на 20%, сланцевая добыча продолжает устойчивый рост, отметил он. Последние 5 лет показатели начального дебита скважин и накопленной добычи на скважину растут. В Пермском сланцевом бассейне - крупнейшем в Америке - начальный дебит более чем удвоился. Коммерческая скорость бурения также увеличилась, что привело к росту количества пробуренных скважин на одну установку на треть, добавил Сечин.

"Только с начала 2017 года добыча нефти и конденсата в США увеличилась более чем на 40%. Штат Техас, где расположен Пермский и другие сланцевые бассейны, уже опережает по добыче нефти Иран, Венесуэлу и Ливию вместе взятые", - подчеркнул он.

В июне 2019 года Сечин заявил на ПМЭФ, что США являются главным возмутителем спокойствия на энергетическом рынке.