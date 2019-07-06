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Владелец Amazon развелся

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Основатель и Владелец Amazon Джефф Безос развелся со своей женой Маккензи, сообщило агентство Bloomberg.

Судья вашингтонского округа Кинг в пятницу подписал акт о разводе, официально оформив его. Согласно документу, Маккензи Безос получила около 19,7 миллиона акций Amazon, что составило около 4%. Таким образом она получила около $38,3 миллиарда активов и заняла 22-ую строчку в списке миллиардеров Bloomberg.

Джеффу Безосу после развода досталось 12% акций или $114,8 миллиарда. Он остался самым состоятельным человеком в мире.

Безосы объявили о грядущем разводе в январе этого года. Кроме финансовых вопросов они обсудили порядок общения с детьми.

В мае Маккензи Безос официально пообещала пожертвовать более половины своего состояния на благотворительность.

Самые богатые люди в мире

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Глава компании Amazon Джефф Безос - $131 млрдОснователь Microsoft Билл Гейтс - $96,5 млрдИнвестор Уоррен Баффетт - $82,5 млрдПрезидент группы компаний Louis Vuitton Mo&#235;t Hennessy Бернар Арно - $76 млрдМексиканский бизнесмен Карлос Слим Элу - $64 млрдГлава испанского ритейлера Inditex Амансио Ортега - $62,7 млрдОснователь Oracle Ларри Эллисон - $62,5 млрдГлава Facebook Марк Цукерберг - $62,3 млрдБывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг - $55,5 млрдСооснователь и CEO Google Ларри Пейдж - $50,8 млрд
Глава компании Amazon Джефф Безос - $131 млрд
Джефф Безос Маккензи Безос Amazon

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