Владелец Amazon развелся

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Основатель и Владелец Amazon Джефф Безос развелся со своей женой Маккензи, сообщило агентство Bloomberg.

Судья вашингтонского округа Кинг в пятницу подписал акт о разводе, официально оформив его. Согласно документу, Маккензи Безос получила около 19,7 миллиона акций Amazon, что составило около 4%. Таким образом она получила около $38,3 миллиарда активов и заняла 22-ую строчку в списке миллиардеров Bloomberg.

Джеффу Безосу после развода досталось 12% акций или $114,8 миллиарда. Он остался самым состоятельным человеком в мире.

Безосы объявили о грядущем разводе в январе этого года. Кроме финансовых вопросов они обсудили порядок общения с детьми.

В мае Маккензи Безос официально пообещала пожертвовать более половины своего состояния на благотворительность.