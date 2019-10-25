"Яндекс" нарастил квартальную выручку на 38%

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Консолидированная выручка "Яндекса" по US GAAP в III квартале 2019 года выросла в годовом измерении на 38%, до 45 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль выросла на 12%, до 6,9 млрд рублей, чистая прибыль снизилась на 1%, до 4,4 млрд рублей. Об этом говорится в отчете компании.

EBITDA увеличилась на 29%, до 13,9 млрд рублей. Маржинальность EBITDA составила 30,9% против 32,9% годом ранее.

Опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали, что квартальная выручка компании вырастет на 36,3% до 44,4 млрд рублей, EBITDA - на 27% до 13,6 млрд рублей, маржинальность EBITDA составит 30,7%.

Остаток денежных средств на конец квартала составил 85,4 млрд рублей, включая 25,7 млрд рубелей сегмента "такси".

Рекламная выручка выросла на 21% и достигла 31,2 млрд рублей. Доля нерекламной выручки в общих доходах компании составила 31%. На прочие доходы пришлось 9% консолидированной выручки, их рост (на 169%) обеспечил, в основном, "Яндекс.Драйв", платные подписки и проекты в области интернета вещей. 36% в структуре доходов приходится на бизнес-юниты и экспериментальное направление - их рост остается трехзначным, сообщил "Яндекс".

Сегмент "такси" второй квартал подряд показал положительную EBITDA (170 млн рублей). Выручка сегмента в III квартале выросла на 89% и достигла 9,7 млрд рублей. Количество поездок за квартал сервис увеличил на 59%.

Выручка медиасервисов выросла на 123% и составила 924 млн рублей. Другие направления и эксперименты достигли доходов в объеме 4,1 млрд рублей (рост на 176%).

Общая поисковая доля "Яндекса" на российском рынке в III квартале 2019 года выросла до 56,6% с 55,9% годом ранее (по данным самой компании). Поисковая доля на Android увеличилась до 52,8% с 49,1%. Количество поисковых запросов выросло за год на 9%.